الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
معلومات مفاجئة تكشف عن اسباب الغاء حفل الموسيقار السوري مالك جندلي في حمص
A-
A+

معلومات مفاجئة تكشف عن اسباب الغاء حفل الموسيقار السوري مالك جندلي في حمص

فن

2025-12-05 | 09:53
معلومات مفاجئة تكشف عن اسباب الغاء حفل الموسيقار السوري مالك جندلي في حمص
العودة الى الأعلى
Aljadeed
معلومات مفاجئة تكشف عن اسباب الغاء حفل الموسيقار السوري مالك جندلي في حمص

تصدّر خبر إلغاء حفل الموسيقار السوري مالك جندلي في حمص مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما أعلنت وزارة الثقافة السورية عبر صفحتها الرسمية عن جولة موسيقية بعنوان "سيمفونية سورية من أجل السلام" بمناسبة الذكرى الأولى للتحرير.

وكان من المقرر أن تتضمن الجولة تقديم عمله الأوركسترالي "السيمفونية السورية" لأول مرة داخل سوريا، بمشاركة الفرقة السيمفونية الوطنية السورية بقيادة المايسترو الأميركي غيريت كيست.

وبحسب الخطة المعلنة، كان من المفترض أن ينطلق الحفل في 8 ديسمبر بساحة الساعة الجديدة في حمص ضمن فعالية مفتوحة لتكريم أرواح الشهداء، ثم يتواصل في المركز الثقافي بالمدينة قبل أن تختتم الجولة في دار الأوبرا بدمشق يومي 11 و12 ديسمبر. إلا أن المفاجأة ظهرت سريعاً بعد تداول مقاطع وتعليقات تشير إلى صدور قرار من محافظ حمص يقضي بإلغاء الحفل في الساحة العامة.

وفي متابعة للموضوع، أكدت مصادر خاصة في محافظة حمص لصحيفة "مصدر" أن قرار الإلغاء لا يحمل أي خلفية سياسية ولا يرتبط بمواقف الموسيقار، بل جاء نتيجة تقييمات أمنية ولوجستية بحتة. ووفقاً للمصادر، فإن تأكيد مشاركة جندلي شخصياً وما رافق ذلك من زخم إعلامي، رفع سقف التوقعات وحوّل الحدث إلى فعالية ضخمة تتطلب ترتيبات خاصة. كما أظهر التقييم الأمني وجود تحديات كبيرة تتعلق بصعود نحو 80 عازفاً إلى المسرح في فضاء مفتوح ولوقت طويل، الأمر الذي اعتُبر صعباً من ناحية التأمين في ساحة كبيرة ومكشوفة.

وأضافت المصادر أن وجود عازفين من جنسيات متعددة، بينهم قائد أوركسترا أميركي، فرض اعتبارات أمنية إضافية حساسة. ونُقل عن أحد المسؤولين الأمنيين قوله خلال اجتماع تنسيقي: "أمنياً لا يزبط معي أبداً… العدد كبير، وفيه استهداف، وفي واحد أميركي، والساحة مكشوفة."

كما أشارت المصادر إلى أن الإعلان عن الحفل تم عبر صفحة الفنان الشخصية دون تنسيق مسبق مع المحافظة أو الجهات الأمنية، ما أدى إلى فجوة في التخطيط الأولي. وقد اقترحت المحافظة بدائل متعددة لضمان إقامة الحفل، بينها نقله إلى المركز الثقافي في اليوم نفسه أو تأجيله إلى 9 أو 10 ديسمبر لتفادي تزامنه مع مسير عسكري في 8 ديسمبر. لكن جندلي، وفق المصادر، رفض إقامة الحفل في أي قاعة مغلقة وأصر على إقامته حصراً في الساحة، ما جعل تنفيذ الفعالية وفق هذه الشروط أمراً غير ممكن.

اقرأ ايضا في فن

هل يبرأ فضل شاكر بهذا التاريخ ويطلق سراحه؟
10:24

هل يبرأ فضل شاكر بهذا التاريخ ويطلق سراحه؟

تتجه الأنظار في لبنان إلى الجلسة المنتظرة أمام محكمة جنايات بيروت في 15 ديسمبر 2025، حيث سيمثل الفنان اللبناني فضل شاكر أمام القاضي بلال ضناوي في قصر العدل، ضمن الدعوى المقامة ضده وضد مجموعة أشخاص بتهمة محاولة قتل هلال حمود، أحد مسؤولي سرايا حزب الله في صيدا.

10:24

هل يبرأ فضل شاكر بهذا التاريخ ويطلق سراحه؟

تتجه الأنظار في لبنان إلى الجلسة المنتظرة أمام محكمة جنايات بيروت في 15 ديسمبر 2025، حيث سيمثل الفنان اللبناني فضل شاكر أمام القاضي بلال ضناوي في قصر العدل، ضمن الدعوى المقامة ضده وضد مجموعة أشخاص بتهمة محاولة قتل هلال حمود، أحد مسؤولي سرايا حزب الله في صيدا.

لغز وفاة غللو يتعقّد… أدلة جديدة تضع الابنة في دائرة الشبهات
10:18

لغز وفاة غللو يتعقّد… أدلة جديدة تضع الابنة في دائرة الشبهات

تواصل السلطات التركية تحقيقاتها في ملابسات وفاة النجمة غللو، التي فارقت الحياة بعد سقوطها من شرفة شقتها في الطابق الخامس بمدينة تشينارجك بولاية يالوفا في سبتمبر 2025، بينما كانت برفقة ابنتها وصديقة العائلة.

10:18

لغز وفاة غللو يتعقّد… أدلة جديدة تضع الابنة في دائرة الشبهات

تواصل السلطات التركية تحقيقاتها في ملابسات وفاة النجمة غللو، التي فارقت الحياة بعد سقوطها من شرفة شقتها في الطابق الخامس بمدينة تشينارجك بولاية يالوفا في سبتمبر 2025، بينما كانت برفقة ابنتها وصديقة العائلة.

سكتة دماغية تنهي مسيرة أسطورة السينما كاري تاغاوا
10:07

سكتة دماغية تنهي مسيرة أسطورة السينما كاري تاغاوا

تصدر اسم الممثل الياباني الأميركي كاري هيرويوكي تاغاوا محركات البحث ومنصات "غوغل ديسكفر" بعد الإعلان عن وفاته عن عمر ناهز 75 عاماً مساء الخميس الماضي. وفي هذا التقرير نستعرض تفاصيل السكتة الدماغية التي أدت لرحيله المفاجئ، إلى جانب أبرز محطات مسيرته الفنية التي تركت أثراً عميقاً في السينما العالمية، خصوصاً عبر أدواره في أفلام شهيرة مثل "مورتال كومبات".

10:07

سكتة دماغية تنهي مسيرة أسطورة السينما كاري تاغاوا

تصدر اسم الممثل الياباني الأميركي كاري هيرويوكي تاغاوا محركات البحث ومنصات "غوغل ديسكفر" بعد الإعلان عن وفاته عن عمر ناهز 75 عاماً مساء الخميس الماضي. وفي هذا التقرير نستعرض تفاصيل السكتة الدماغية التي أدت لرحيله المفاجئ، إلى جانب أبرز محطات مسيرته الفنية التي تركت أثراً عميقاً في السينما العالمية، خصوصاً عبر أدواره في أفلام شهيرة مثل "مورتال كومبات".

اخترنا لك
هل يبرأ فضل شاكر بهذا التاريخ ويطلق سراحه؟
10:24
لغز وفاة غللو يتعقّد… أدلة جديدة تضع الابنة في دائرة الشبهات
10:18
سكتة دماغية تنهي مسيرة أسطورة السينما كاري تاغاوا
10:07
تيم حسن يعود بقوة… مولانا يشعل السوشيال ميديا من الكواليس
10:00

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025