الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
لغز وفاة غللو يتعقّد… أدلة جديدة تضع الابنة في دائرة الشبهات
لغز وفاة غللو يتعقّد… أدلة جديدة تضع الابنة في دائرة الشبهات
A-
A+

لغز وفاة غللو يتعقّد… أدلة جديدة تضع الابنة في دائرة الشبهات

فن

2025-12-05 | 10:18
لغز وفاة غللو يتعقّد… أدلة جديدة تضع الابنة في دائرة الشبهات
العودة الى الأعلى
Aljadeed
لغز وفاة غللو يتعقّد… أدلة جديدة تضع الابنة في دائرة الشبهات

تواصل السلطات التركية تحقيقاتها في ملابسات وفاة النجمة غللو، التي فارقت الحياة بعد سقوطها من شرفة شقتها في الطابق الخامس بمدينة تشينارجك بولاية يالوفا في سبتمبر 2025، بينما كانت برفقة ابنتها وصديقة العائلة.

ومع تقدم التحقيقات، بدأت القضية تأخذ منحى أكثر تعقيدًا بعد ظهور تسجيلات كاميرات مراقبة قد تغيّر مجرى الملف بالكامل.

وأفادت وسائل إعلام تركية أن أحد الجيران، الذي فضّل عدم كشف هويته، راجع تسجيلات كاميرات منزله بعد تصاعد الشبهات، ليكتشف – بحسب قوله – أنها توثق لحظة دفع غللو من الشرفة. وأكد الجار استعداده لتسليم جميع المقاطع للشرطة، مشيرًا إلى أن وجوده المعتاد في مدينة باليكسير جعله يتأخر في مراجعة التسجيلات.

وفي السياق نفسه، كشفت الإعلامية التركية سيفيلاي يلمان أنها حصلت على تسجيلات من كاميرات مثبتة في مبنى الراحلة، أظهرت فارقًا زمنياً يصل إلى سبع ثوانٍ بين أصوات الصراخ وصوت ارتطام غللو بالأرض. هذا الفارق وصفه أخصائي الهندسة الجنائية هاكان إزجي بأنه “غير منطقي في حالات السقوط الطبيعي”، ما يعزز فرضية حدوث مقاومة أو عراك قبل السقوط، ويضع التسجيلات في موقع دليل جنائي مهم.

ومع توالي المعطيات، أشارت تقارير الطب الشرعي إلى أن سقوط غللو لا يمكن اعتباره حادثًا عرضيًا، بل يحمل مؤشرات على تدخل خارجي. ونتيجة لذلك، أصبحت ابنتها توغيان ألكم غولتر تحت دائرة الاشتباه، خصوصًا بعد انتشار تسجيل صوتي يُنسب إليها وإلى صديقة والدتها سلطان نور أولو، يتحدثان خلاله عن احتمال الهروب إلى الخارج عبر فرنسا أو جورجيا من دون جواز سفر.

هذا التسجيل الصوتي فتح باب الشكوك حول وجود محاولة للتخطيط للفرار، وأثار تساؤلات جديدة حول ما إذا كانت أطراف أخرى متورطة في الحادثة. ويؤكد خبراء تحقيقات جنائية أن الأدلة المستجدة، وخصوصًا الفارق الزمني في التسجيلات ومضمون التسجيل الصوتي، قد تسرع في كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات القانونية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.

اقرأ ايضا في فن

هل يبرأ فضل شاكر بهذا التاريخ ويطلق سراحه؟
10:24

هل يبرأ فضل شاكر بهذا التاريخ ويطلق سراحه؟

تتجه الأنظار في لبنان إلى الجلسة المنتظرة أمام محكمة جنايات بيروت في 15 ديسمبر 2025، حيث سيمثل الفنان اللبناني فضل شاكر أمام القاضي بلال ضناوي في قصر العدل، ضمن الدعوى المقامة ضده وضد مجموعة أشخاص بتهمة محاولة قتل هلال حمود، أحد مسؤولي سرايا حزب الله في صيدا.

10:24

هل يبرأ فضل شاكر بهذا التاريخ ويطلق سراحه؟

تتجه الأنظار في لبنان إلى الجلسة المنتظرة أمام محكمة جنايات بيروت في 15 ديسمبر 2025، حيث سيمثل الفنان اللبناني فضل شاكر أمام القاضي بلال ضناوي في قصر العدل، ضمن الدعوى المقامة ضده وضد مجموعة أشخاص بتهمة محاولة قتل هلال حمود، أحد مسؤولي سرايا حزب الله في صيدا.

سكتة دماغية تنهي مسيرة أسطورة السينما كاري تاغاوا
10:07

سكتة دماغية تنهي مسيرة أسطورة السينما كاري تاغاوا

تصدر اسم الممثل الياباني الأميركي كاري هيرويوكي تاغاوا محركات البحث ومنصات "غوغل ديسكفر" بعد الإعلان عن وفاته عن عمر ناهز 75 عاماً مساء الخميس الماضي. وفي هذا التقرير نستعرض تفاصيل السكتة الدماغية التي أدت لرحيله المفاجئ، إلى جانب أبرز محطات مسيرته الفنية التي تركت أثراً عميقاً في السينما العالمية، خصوصاً عبر أدواره في أفلام شهيرة مثل "مورتال كومبات".

10:07

سكتة دماغية تنهي مسيرة أسطورة السينما كاري تاغاوا

تصدر اسم الممثل الياباني الأميركي كاري هيرويوكي تاغاوا محركات البحث ومنصات "غوغل ديسكفر" بعد الإعلان عن وفاته عن عمر ناهز 75 عاماً مساء الخميس الماضي. وفي هذا التقرير نستعرض تفاصيل السكتة الدماغية التي أدت لرحيله المفاجئ، إلى جانب أبرز محطات مسيرته الفنية التي تركت أثراً عميقاً في السينما العالمية، خصوصاً عبر أدواره في أفلام شهيرة مثل "مورتال كومبات".

تيم حسن يعود بقوة… مولانا يشعل السوشيال ميديا من الكواليس
10:00

تيم حسن يعود بقوة… مولانا يشعل السوشيال ميديا من الكواليس

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل "مولانا"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2026. ويأتي هذا العمل الدرامي المنتظر من بطولة النجمين السوريين تيم حسن ونور علي، ومن إنتاج شركة الصباح.

10:00

تيم حسن يعود بقوة… مولانا يشعل السوشيال ميديا من الكواليس

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل "مولانا"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2026. ويأتي هذا العمل الدرامي المنتظر من بطولة النجمين السوريين تيم حسن ونور علي، ومن إنتاج شركة الصباح.

اخترنا لك
هل يبرأ فضل شاكر بهذا التاريخ ويطلق سراحه؟
10:24
سكتة دماغية تنهي مسيرة أسطورة السينما كاري تاغاوا
10:07
تيم حسن يعود بقوة… مولانا يشعل السوشيال ميديا من الكواليس
10:00
معلومات مفاجئة تكشف عن اسباب الغاء حفل الموسيقار السوري مالك جندلي في حمص
09:53

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025