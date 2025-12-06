قلق كبير بعد انتشار فيديو لتامر حسني غير قادر على المشي عقب جراحة في الكلى

المشهد أثار موجة قلق بين المتابعين، خصوصاً أنه يُعد أول ظهور له بعد العملية الجراحية التي خضع لها مؤخراً.

وكان قد كشف قبل أيام عن دخوله إلى المستشفى وخضوعه لتدخل جراحي عاجل لاستئصال جزء من كليته، وذلك بعد معاناة مع أزمة صحية. ونشر الفنان بياناً عبر حسابه الرسمي على " " أوضح فيه تفاصيل وضعه الصحي، قائلاً: "مكنتش ناوي أتكلم في أموري الشخصية، بالعكس كنت بحاول أبان عادي، بس بما إن الخبر تم تداوله.. أنا بقالي فترة بعاني وعندي أزمة صحية في الكلى، ومن أيام احتجت للتدخل الجراحي الفوري وتم استئصال جزئي من الكلية والحمد لله على كل حال".

وأضاف حسني في رسالته: "شكراً لكل اللي بيحاول يطمن عليّ، شكراً لكل اللي دعالي وبيدعيلي".

الفيديو المتداول الذي ظهر فيه متعباً أعاد فتح حول حالته الصحية ومرحلة التعافي التي يمرّ بها، فيما عبّر جمهوره بشكل واسع عن دعمهم له متمنّين له الشفاء العاجل وعودة سريعة لنشاطه الفني.