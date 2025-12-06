الأخبار
قلق كبير بعد انتشار فيديو لتامر حسني غير قادر على المشي عقب جراحة في الكلى
قلق كبير بعد انتشار فيديو لتامر حسني غير قادر على المشي عقب جراحة في الكلى
قلق كبير بعد انتشار فيديو لتامر حسني غير قادر على المشي عقب جراحة في الكلى

فن

2025-12-06 | 09:13
قلق كبير بعد انتشار فيديو لتامر حسني غير قادر على المشي عقب جراحة في الكلى
Aljadeed
قلق كبير بعد انتشار فيديو لتامر حسني غير قادر على المشي عقب جراحة في الكلى

تصدّر الفنان المصري تامر حسني مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه بحالة إرهاق واضحة، وغير قادر على المشي بمفرده، حيث بدا معتمداً على مساعدة مرافقيه أثناء تحركه.

المشهد أثار موجة قلق بين المتابعين، خصوصاً أنه يُعد أول ظهور له بعد العملية الجراحية التي خضع لها مؤخراً.

وكان تامر حسني قد كشف قبل أيام عن دخوله إلى المستشفى وخضوعه لتدخل جراحي عاجل لاستئصال جزء من كليته، وذلك بعد معاناة مع أزمة صحية. ونشر الفنان بياناً عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" أوضح فيه تفاصيل وضعه الصحي، قائلاً: "مكنتش ناوي أتكلم في أموري الشخصية، بالعكس كنت بحاول أبان عادي، بس بما إن الخبر تم تداوله.. أنا بقالي فترة بعاني وعندي أزمة صحية في الكلى، ومن أيام احتجت للتدخل الجراحي الفوري وتم استئصال جزئي من الكلية والحمد لله على كل حال".

وأضاف حسني في رسالته: "شكراً لكل اللي بيحاول يطمن عليّ، شكراً لكل اللي دعالي وبيدعيلي".

الفيديو المتداول الذي ظهر فيه متعباً أعاد فتح النقاش حول حالته الصحية ومرحلة التعافي التي يمرّ بها، فيما عبّر جمهوره بشكل واسع عن دعمهم له متمنّين له الشفاء العاجل وعودة سريعة لنشاطه الفني.

