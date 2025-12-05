أحمد قعبور.. رغم الألم ظلت حنجرته تصدح (فيديو)

عاجل
الشرع: سنجري انتخابات رئاسية بعد 4 سنوات وفقا للإعلان الدستوري
الشرع: سنجري انتخابات رئاسية بعد 4 سنوات وفقا للإعلان الدستوري
الشرع: إسرائيل تحولت إلى دولة تطارد الأشباح وتصدر الأزمات
الشرع: إسرائيل تحولت إلى دولة تطارد الأشباح وتصدر الأزمات
الشرع: سوريا تعيش في أفضل ظروفها الآن
الشرع: سوريا تعيش في أفضل ظروفها الآن
الشرع: كل العالم يؤيد سوريا في مطالبتها بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها
الشرع: كل العالم يؤيد سوريا في مطالبتها بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها
الشرع: نسير في الاتجاه الصحيح وسوريا تحولت من منطقة مصدرة للأزمات إلى نموذج للاستقرار
الشرع: نسير في الاتجاه الصحيح وسوريا تحولت من منطقة مصدرة للأزمات إلى نموذج للاستقرار
الرئيس السوري أحمد الشرع من منتدى الدوحة: نسير في المسار الصحيح وكل الخطوات التي اتخذناها صبت في المصلحة العامة السورية
الرئيس السوري أحمد الشرع من منتدى الدوحة: نسير في المسار الصحيح وكل الخطوات التي اتخذناها صبت في المصلحة العامة السورية
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
23 o
AlJadeedTv
البقاع
13 o
AlJadeedTv
الجنوب
23 o
AlJadeedTv
الشمال
21 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
20 o
AlJadeedTv
كسروان
24 o
AlJadeedTv
متن
24 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أحمد قعبور.. رغم الألم ظلت حنجرته تصدح (فيديو)
أحمد قعبور.. رغم الألم ظلت حنجرته تصدح (فيديو)
A-
A+

أحمد قعبور.. رغم الألم ظلت حنجرته تصدح (فيديو)

فن

2025-12-05 | 14:59
أحمد قعبور.. رغم الألم ظلت حنجرته تصدح (فيديو)
العودة الى الأعلى
Aljadeed
أحمد قعبور.. رغم الألم ظلت حنجرته تصدح (فيديو)

رغم شعوره بالتعب واصل الفنان احمد قعبور الغناء جلوسا، متحديا مرض السرطان، وذلك في أمسية استثنائية بعنوان "قلوب تغني"، شارك كورال فيها أطفال دار الأيتام إلى جانب الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى بقيادة المايسترو أندريه الحاج، في حفل ريعي بدعوة من المؤلفة الموسيقية الدكتورة هبة القواس، ويعود ريعه لدعم التعليم والتأهيل المهني للأطفال.

تشاهدون الفيديو مرفقاً:

اقرأ ايضا في فن

شجون الهاجري تنعى والدها بعد صراع مع المرض: “اللهم ارحم أبي”
04:05

شجون الهاجري تنعى والدها بعد صراع مع المرض: “اللهم ارحم أبي”

خيم الحزن على الوسط الفني الكويتي والخليجي بعد إعلان الفنانة شجون الهاجري وفاة والدها مطر الهاجري، عقب صراع طويل مع المرض.

04:05

شجون الهاجري تنعى والدها بعد صراع مع المرض: “اللهم ارحم أبي”

خيم الحزن على الوسط الفني الكويتي والخليجي بعد إعلان الفنانة شجون الهاجري وفاة والدها مطر الهاجري، عقب صراع طويل مع المرض.

هل يبرأ فضل شاكر بهذا التاريخ ويطلق سراحه؟
10:24

هل يبرأ فضل شاكر بهذا التاريخ ويطلق سراحه؟

تتجه الأنظار في لبنان إلى الجلسة المنتظرة أمام محكمة جنايات بيروت في 15 ديسمبر 2025، حيث سيمثل الفنان اللبناني فضل شاكر أمام القاضي بلال ضناوي في قصر العدل، ضمن الدعوى المقامة ضده وضد مجموعة أشخاص بتهمة محاولة قتل هلال حمود، أحد مسؤولي سرايا حزب الله في صيدا.

10:24

هل يبرأ فضل شاكر بهذا التاريخ ويطلق سراحه؟

تتجه الأنظار في لبنان إلى الجلسة المنتظرة أمام محكمة جنايات بيروت في 15 ديسمبر 2025، حيث سيمثل الفنان اللبناني فضل شاكر أمام القاضي بلال ضناوي في قصر العدل، ضمن الدعوى المقامة ضده وضد مجموعة أشخاص بتهمة محاولة قتل هلال حمود، أحد مسؤولي سرايا حزب الله في صيدا.

لغز وفاة غللو يتعقّد… أدلة جديدة تضع الابنة في دائرة الشبهات
10:18

لغز وفاة غللو يتعقّد… أدلة جديدة تضع الابنة في دائرة الشبهات

تواصل السلطات التركية تحقيقاتها في ملابسات وفاة النجمة غللو، التي فارقت الحياة بعد سقوطها من شرفة شقتها في الطابق الخامس بمدينة تشينارجك بولاية يالوفا في سبتمبر 2025، بينما كانت برفقة ابنتها وصديقة العائلة.

10:18

لغز وفاة غللو يتعقّد… أدلة جديدة تضع الابنة في دائرة الشبهات

تواصل السلطات التركية تحقيقاتها في ملابسات وفاة النجمة غللو، التي فارقت الحياة بعد سقوطها من شرفة شقتها في الطابق الخامس بمدينة تشينارجك بولاية يالوفا في سبتمبر 2025، بينما كانت برفقة ابنتها وصديقة العائلة.

اخترنا لك
شجون الهاجري تنعى والدها بعد صراع مع المرض: “اللهم ارحم أبي”
04:05
هل يبرأ فضل شاكر بهذا التاريخ ويطلق سراحه؟
10:24
لغز وفاة غللو يتعقّد… أدلة جديدة تضع الابنة في دائرة الشبهات
10:18
سكتة دماغية تنهي مسيرة أسطورة السينما كاري تاغاوا
10:07

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025