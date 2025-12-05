أحمد قعبور.. رغم الألم ظلت حنجرته تصدح (فيديو)

تتجه الأنظار في لبنان إلى الجلسة المنتظرة أمام محكمة جنايات بيروت في 15 ديسمبر 2025، حيث سيمثل الفنان اللبناني فضل شاكر أمام القاضي بلال ضناوي في قصر العدل، ضمن الدعوى المقامة ضده وضد مجموعة أشخاص بتهمة محاولة قتل هلال حمود، أحد مسؤولي سرايا حزب الله في صيدا.



