أحمد قعبور.. رغم الألم ظلت حنجرته تصدح (فيديو)

خيم الحزن على الوسط الفني الكويتي والخليجي بعد إعلان الفنانة شجون الهاجري وفاة والدها مطر الهاجري، عقب صراع طويل مع المرض.
تتجه الأنظار في لبنان إلى الجلسة المنتظرة أمام محكمة جنايات بيروت في 15 ديسمبر 2025، حيث سيمثل الفنان اللبناني فضل شاكر أمام القاضي بلال ضناوي في قصر العدل، ضمن الدعوى المقامة ضده وضد مجموعة أشخاص بتهمة محاولة قتل هلال حمود، أحد مسؤولي سرايا حزب الله في صيدا.
تواصل السلطات التركية تحقيقاتها في ملابسات وفاة النجمة غللو، التي فارقت الحياة بعد سقوطها من شرفة شقتها في الطابق الخامس بمدينة تشينارجك بولاية يالوفا في سبتمبر 2025، بينما كانت برفقة ابنتها وصديقة العائلة.