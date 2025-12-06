ماريـو مبارك يوضح بعد توقيفه في مطار بيروت: الفيديو مُجتزأ!

مبارك نشر بيانًا عبر منصة "إكس" قدّم فيه اعتذارًا لمن شعروا بالإساءة، موضحًا أنّ المقطع الذي أثار الجدل ليس سوى دقيقة واحدة من فيديو يمتد لعشرين دقيقة منشور على منذ أكثر من ستة أشهر. وشدّد على أنّ قصّ المقطع ونشره تمّ من قبل جهات لا يملك أي سلطة عليها، وأن إخراج الكلام من سياقه أظهره بطريقة مغايرة لنيّته الأساسية.

وأكد أنّ "الستاند أب كوميدي" يعتمد بشكل جوهري على ترابط الأفكار والسياق لفهم ، وأن الهدف لم يكن يومًا التجديف أو الإساءة، لافتًا إلى أنه تربّى في مدرسة كاثوليكية والمسيحية جزء راسخ من حياته، ولذلك تناول الموضوع ضمن دون قصد لجرح مشاعر أي شخص.

القضية ما تزال قيد المتابعة وسط استمرار على مواقع التواصل بين من يعتبر أنّ المقطع تخطّى الحدود، ومن يرى أنه اجتزئ بصورة غير مسؤولة.