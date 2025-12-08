رنا الحريري تحدث ضجة برسالتها في الذكرى الأولى لسقوط بشار الاسد

ونشرت عبر خاصية "الستوري" في صفحتها على رسالة مطوّلة قالت فيها: "ردّي على سؤال كتير عم يتكرر بالرسائل: أنا لا أؤيّد حكومات، أنا أؤيّد الشعب. الحكومة لا تُؤيَّد، بل تُقيَّم فقط بقدر ما تحسّن حياة شعبها وتحترم كرامته. الحكومة هي التي يجب أن تهتف وتسعى لإرضائه، لا أن يهتف الشعب الحكومة أو يمجّد الحكّام".

وختمت الحريري: "الحكومات مؤقّتة، أمّا بتاريخها وحضارتها وشعبها هي الحقيقة الثابتة المستمرة للأبد".

موقف الحريري أثار تفاعلاً لافتاً بين المتابعين، خاصة وأن رسالتها جاءت في توقيت رمزي، لتؤكد من خلالها على ثبات قناعتها بأن الشعب هو الأساس، وأن سوريا بعمقها التاريخي والثقافي تبقى فوق كل الحكومات المتعاقبة.