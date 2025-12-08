الأخبار
رنا الحريري تحدث ضجة برسالتها في الذكرى الأولى لسقوط بشار الاسد
رنا الحريري تحدث ضجة برسالتها في الذكرى الأولى لسقوط بشار الاسد
رنا الحريري تحدث ضجة برسالتها في الذكرى الأولى لسقوط بشار الاسد

فن

2025-12-08 | 04:13
رنا الحريري تحدث ضجة برسالتها في الذكرى الأولى لسقوط بشار الاسد
رنا الحريري تحدث ضجة برسالتها في الذكرى الأولى لسقوط بشار الاسد

تفاعلت الكاتبة السورية رنا الحريري مع أسئلة متكرّرة وجّهها لها متابعوها، لتختار الردّ عليها تزامنًا مع مناسبة عيد التحرير السوري، حيث عبّرت عن موقفها الواضح من مفهوم تأييد الحكومات ودور الشعب.

ونشرت الحريري عبر خاصية "الستوري" في صفحتها على إنستغرام رسالة مطوّلة قالت فيها: "ردّي على سؤال كتير عم يتكرر بالرسائل: أنا لا أؤيّد حكومات، أنا أؤيّد الشعب. الحكومة لا تُؤيَّد، بل تُقيَّم فقط بقدر ما تحسّن حياة شعبها وتحترم كرامته. الحكومة هي التي يجب أن تهتف باسم الشعب وتسعى لإرضائه، لا أن يهتف الشعب باسم الحكومة أو يمجّد الحكّام".
وختمت الحريري: "الحكومات مؤقّتة، أمّا سوريا بتاريخها وحضارتها وشعبها هي الحقيقة الثابتة المستمرة للأبد".

موقف الحريري أثار تفاعلاً لافتاً بين المتابعين، خاصة وأن رسالتها جاءت في توقيت رمزي، لتؤكد من خلالها على ثبات قناعتها بأن الشعب هو الأساس، وأن سوريا بعمقها التاريخي والثقافي تبقى فوق كل الحكومات المتعاقبة.

نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور يرقص فرحا في الذكرى الأولى لسقوط بشار الاسد
05:42

نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور يرقص فرحا في الذكرى الأولى لسقوط بشار الاسد

احتفل نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور على طريقته الخاصة بالذكرى الأولى لسقوط بشار الاسد.

05:42

نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور يرقص فرحا في الذكرى الأولى لسقوط بشار الاسد

احتفل نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور على طريقته الخاصة بالذكرى الأولى لسقوط بشار الاسد.

مـ ـقتل الفنان المصري سعيد مختار بعد مشاجرة مع زوج طليقته
05:34

مـ ـقتل الفنان المصري سعيد مختار بعد مشاجرة مع زوج طليقته

فجع الوسط الفني المصري بمقتل الفنان سعيد مختار بعد مشاجرة مع زوج طليقته أمام أحد النوادي الشهيرة بمدينة أكتوبر، يوم امس الأحد.

05:34

مـ ـقتل الفنان المصري سعيد مختار بعد مشاجرة مع زوج طليقته

فجع الوسط الفني المصري بمقتل الفنان سعيد مختار بعد مشاجرة مع زوج طليقته أمام أحد النوادي الشهيرة بمدينة أكتوبر، يوم امس الأحد.

امارات رزق تهاجم بشار الاسد بعد التسريبات مع لونا الشبل "عنجد تفيه"
05:25

امارات رزق تهاجم بشار الاسد بعد التسريبات مع لونا الشبل "عنجد تفيه"

علقت الممثلة السورية امارات رزق على تسريبات الرئيس السوري السابق بشار الاسد مع مستشارته لونا الشبل.

05:25

امارات رزق تهاجم بشار الاسد بعد التسريبات مع لونا الشبل "عنجد تفيه"

علقت الممثلة السورية امارات رزق على تسريبات الرئيس السوري السابق بشار الاسد مع مستشارته لونا الشبل.

