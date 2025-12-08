الأخبار
شير تستعد للزواج مجدداً..حبيبها يصغرها بـ 40 عاما
شير تستعد للزواج مجدداً..حبيبها يصغرها بـ 40 عاما
شير تستعد للزواج مجدداً..حبيبها يصغرها بـ 40 عاما

فن

2025-12-08 | 08:08
شير تستعد للزواج مجدداً..حبيبها يصغرها بـ 40 عاما
شير تستعد للزواج مجدداً..حبيبها يصغرها بـ 40 عاما

تتجه النجمة الأميركية شير إلى حفل زفاف جديد قد يشكّل محطة مفصلية في حياتها العاطفية، مع استعدادها للارتباط رسمياً بمغني الراب ألكسندر إدواردز، الذي يصغرها بأربعين عاماً. التقارير الصحافية الأميركية كشفت أن العلاقة التي بدأت قبل ثلاث سنوات تطوّرت بشكل ثابت، وأن خطوة الزواج باتت قريبة جداً رغم الفارق العمري اللافت بينهما.

صحيفة ديلي ميل البريطانية أشارت إلى أن شير، البالغة 79 عاماً، تعتبر هذه المرحلة الوقت المناسب لاتخاذ قرار الارتباط قبل دخولها العقد الثامن من عمرها، مؤكدة للمقربين أنها لا ترى أن العمر يشكّل عائقاً أمام علاقة ناجحة ومستقرة. المصادر أكدت أيضاً أن كلا الطرفين مستعد للالتزام الرسمي، وأن العلاقة بينهما أثبتت قوتها طوال السنوات الماضية.

وفي مقابلاتها الأخيرة، تحدّثت شير بصراحة عن علاقتها بإدواردز، واصفة إياه بأنه “موهوب ووسيم”، مشددة على أن الروح—not العمر—هي التي تحدد الانسجام بين شخصين. وأكدت أنها لا تهتم بالانتقادات المتعلقة بفارق السن: "الناس لا يعيشون حياتي… نحن فقط نعرف ما يجمعنا".

كما عبّرت الفنانة العالمية عن علاقتها القوية بابن ألكسندر من عارضة الأزياء آمبر روز، وقالت إنها تجد متعة حقيقية في قضاء الوقت معهما، ما منح علاقتها بإدواردز عمقاً إضافياً.

أما على صعيد تاريخها العاطفي، فقد كان مليئاً بالتقلبات. ارتبطت شير أولاً بسوني بونو بين 1969 و1975، وهي علاقة كشفت لاحقاً عن جوانب صعبة تخللتها قيود وممارسات عنيفة. ثم تزوجت المغني غريغ ألمن لفترة قصيرة قبل العودة إليه ثم الانفصال النهائي عام 1979، بسبب مشاكله المستمرة مع الإدمان.

اليوم، وبعد عقود من التجارب الشخصية والمهنية، يبدو أن شير تعيش توازناً جديداً مع ألكسندر إدواردز، وأن خطوتهما المقبلة نحو الزواج قد تتحول إلى واحدة من أكثر اللحظات متابعة في عالم المشاهير خلال الفترة المقبلة.

سامر إسماعيل يجوب شوارع دمشق احتفالاً في يوم التحرير
12:35

سامر إسماعيل يجوب شوارع دمشق احتفالاً في يوم التحرير

شارك الممثل السوري سامر إسماعيل متابعيه مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام احتفالاً بذكرى تحرير سوريا، حيث ظهر وهو يقود سيارته في جولة داخل شوارع دمشق حاملًا العلم السوري، في مشهد تفاعل معه آلاف المتابعين.

12:35

سامر إسماعيل يجوب شوارع دمشق احتفالاً في يوم التحرير

شارك الممثل السوري سامر إسماعيل متابعيه مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام احتفالاً بذكرى تحرير سوريا، حيث ظهر وهو يقود سيارته في جولة داخل شوارع دمشق حاملًا العلم السوري، في مشهد تفاعل معه آلاف المتابعين.

حمو بيكا يرزق بمولودة جديدة… والاسم يفاجئ الجميع
12:33

حمو بيكا يرزق بمولودة جديدة… والاسم يفاجئ الجميع

رُزق مطرب المهرجانات حمو بيكا بمولودة جديدة أطلق عليها اسم أصالة حمو بيكا، وشهدت الساعات الأخيرة تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانه الخبر من خلال حسابه الرسمي على إنستجرام، حيث شارك جمهوره فرحته بهذه المناسبة.

12:33

حمو بيكا يرزق بمولودة جديدة… والاسم يفاجئ الجميع

رُزق مطرب المهرجانات حمو بيكا بمولودة جديدة أطلق عليها اسم أصالة حمو بيكا، وشهدت الساعات الأخيرة تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانه الخبر من خلال حسابه الرسمي على إنستجرام، حيث شارك جمهوره فرحته بهذه المناسبة.

في عيد ميلادها الـ65… عبلة كامل تعود إلى الواجهة رغم الغياب
12:32

في عيد ميلادها الـ65… عبلة كامل تعود إلى الواجهة رغم الغياب

يصادف اليوم، 8 ديسمبر 2025، عيد الميلاد الخامس والستين للفنانة المصرية القديرة عبلة كامل. ويحتفي جمهورها ومحبوها بهذه المناسبة رغم ابتعادها عن الأضواء منذ سنوات طويلة.

12:32

في عيد ميلادها الـ65… عبلة كامل تعود إلى الواجهة رغم الغياب

يصادف اليوم، 8 ديسمبر 2025، عيد الميلاد الخامس والستين للفنانة المصرية القديرة عبلة كامل. ويحتفي جمهورها ومحبوها بهذه المناسبة رغم ابتعادها عن الأضواء منذ سنوات طويلة.

سامر إسماعيل يجوب شوارع دمشق احتفالاً في يوم التحرير
12:35
حمو بيكا يرزق بمولودة جديدة… والاسم يفاجئ الجميع
12:33
في عيد ميلادها الـ65… عبلة كامل تعود إلى الواجهة رغم الغياب
12:32
رسالة إنسانية من عابد فهد في ذكرى سقوط النظام: “سوريا تبدأ من جديد… وبحاجة لكل أبنائها”
09:39

