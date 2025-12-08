قضية إلهام الفضالة تعود للواجهة..جلسة جديدة أمام الجنايات

الجلسة تأتي استكمالاً للمسار القضائي الذي بدأ منذ مثول الفضالة أمام المحكمة في الجلسة الأولى، حيث واجهت اتهامات تتعلق بنشر كاذبة ومعلومات اعتُبر أنها تمس . الفنانة نفت بشكل قاطع جميع التهم، مؤكدة أنها لم تتجاوز حقها في التعبير، وأن ما قُدم ضدها يعتمد على تأويلات لا تعبّر عن مضمون تصريحاتها أو نيتها.

خلال الجلسة السابقة، قدم فريق الدفاع طلباً لإخلاء سبيل الفضالة، مشدداً على أن توقيفها لا يستند إلى مبررات قانونية، وأن ملف القضية لا يتضمن الأدلة التي تبرر استمرار حبسها. المحكمة استجابت للطلب، وقررت الإفراج عنها من دون ضمان مالي، مع تأجيل القضية إلى جلسة للنظر في الأدلة واستكمال المرافعات.

وتشير مصادر قانونية إلى أن جلسة اليوم قد تشهد نقاشاً موسعاً حول مضمون الاتهامات والتقارير التي أُحيلت للمحكمة، وسط اهتمام إعلامي واسع بآخر التطورات وما قد تؤول إليه القضية خلال الفترة المقبلة.

على مستوى الرأي العام، لا تزال مشتعلة بالتعليقات حول القضية. فالكثير من الجمهور عبّر عن تضامنه مع الفضالة، بينما تصدرت رسالة لابنتها النور الاهتمام بعد نشرها عبر حساب والدتها في سناب شات، وقالت فيها:

"ماما حيل مشتاقة لك… الدنيا ما تسوى بدونك، يا رب تطلعين وتردّين لنا بالسلامة."

أحدثت صدى كبيراً لدى المتابعين، وظهرت كنافذة إنسانية تعكس حجم الضغط النفسي الذي تعيشه العائلة منذ بدء الإجراءات. ومع استمرار الجلسات، تبقى الأنظار مشدودة إلى ما ستسفر عنه محكمة الجنايات في واحدة من أكثر حساسية خلال العام.