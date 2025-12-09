شيرين عبد الوهاب في أزمة خطـ ـيرة وتصرفاتها تثير قلق جمهورها

يشهد الوسط الفني من الارتباك بعد تسريبات متتالية تفيد بأن الفنانة تمرّ بمرحلة غير مسبوقة من الاضطراب على المستويين النفسي والمالي، ما فتح الباب واسعًا أمام علامات استفهام كثيرة حول مستقبلها وحقيقة ما يجري خلف الكواليس.





فبحسب معلومات صفحة “شربليتا”، بدأت خلال الأسابيع بخطوات متسارعة نحو تصفية ممتلكاتها، في حركة بدت مفاجِئة حتى لأقرب المقرّبين منها.

وتشير التفاصيل إلى أنها باشرت بيع عقاراتها الفاخرة واحدًا تلو الآخر، بما في ذلك منازل كانت تعتبرها من أهم أصولها، بالتزامن مع قيامها بسحب مبالغ مالية كبيرة من حساباتها المصرفية من دون تقديم أي تفسير واضح لهذه الخطوات، ما أثار قلقًا حقيقيًا في الأوساط المحيطة بها.



وتكشف المصادر أن هذا السلوك المالي غير المألوف يترافق مع تدهور واضح في حالتها النفسية، بعدما واجهت انتكاسة خطيرة في صراعها مع الإدمان، بدرجة وُصفت بأنها الأخطر في تاريخ معاناتها مع هذه الأزمة. وتضيف المعلومات أن ملامحها تغيّرت بشكل كبير، إلى حدّ جعل أشخاصًا مقربين يجدون صعوبة في التعرّف عليها بسهولة، نتيجة الإرهاق الحاد الذي ينعكس على شكلها وتصرفاتها.