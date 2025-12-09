تحديد موعد الحكم النهائي بحق الهام الفضالة في قضية امن الدولة

وفي في ظل الترقّب التي تسيطر على الرأي العام، خرجت محامية الفنانة ، ، لتخفيف حدّة القلق الدائر حول مصير موكّلتها. البحر نشرت عبر منصة " " رسالة مباشرة للجمهور، أكدت فيها أنّ الفضالة موجودة في منزلها وبين أهلها، وأن وضعها مستقر بعد قرار المحكمة بإخلاء سبيلها. وأضافت أن مرحلة الترافع قد اكتملت بالكامل، ما يعني أن القضية أصبحت جاهزة للحكم الذي من المقرر صدوره بعد أسبوعين.