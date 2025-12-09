صدمة في الوسط التركي..نجمة تكشف تعرّضها للعنف من قبل زوجها رجل الاعمال الشهير

الصور انتشرت بسرعة كبيرة وأشعلت مواقع التواصل، خاصة أن أسيالي تُعد من الوجوه المعروفة في الدراما ، خصوصًا بدورها في مسلسل "الجانب ". بعد موجة التفاعل الواسعة، تواصلت يلديز مع برنامج Gel Konuşalım لتُفصّل ما جرى، مشيرة إلى أن الاعتداء جاء بعد خلاف حاد بينها وبين زوجها بسبب ، وأن الشجار تطوّر بشكل غير متوقع، ما دفعها لإبلاغه برغبتها في الانفصال.

القضية مستمرة في إثارة الجدل داخل الأوساط الفنية والجمهور، وسط مطالبات بحماية أسيالي وفتح تحقيق رسمي في الحادثة، فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق من زوجها على الاتهامات.