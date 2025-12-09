الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
منهم تايلور سويفت و اريانا غراندي ودريك..اكثر النجوم شعبية في 2025
منهم تايلور سويفت و اريانا غراندي ودريك..اكثر النجوم شعبية في 2025
A-
A+

منهم تايلور سويفت و اريانا غراندي ودريك..اكثر النجوم شعبية في 2025

فن

2025-12-09 | 08:00
منهم تايلور سويفت و اريانا غراندي ودريك..اكثر النجوم شعبية في 2025
العودة الى الأعلى
Aljadeed
منهم تايلور سويفت و اريانا غراندي ودريك..اكثر النجوم شعبية في 2025

شهد عام 2025 حضورًا طاغيًا لعدد من الممثلين والمطربين الذين تمكنوا من انتزاع إعجاب جيل Z، جيل المولودين بين 1997 و2012، عبر إنتاج موسيقي مبتكر وأعمال درامية وسينمائية تجاوز تأثيرها حدود الشاشات لتصبح جزءًا من المزاج الثقافي للشباب. ورغم منافسة صانعي المحتوى على المنصات الرقمية، بقي الفنانون في الصدارة ضمن قوائم التفاعل على "تيك توك" و"إنستغرام" و"سبوتيفاي"، ما يؤكد قوتهم الجماهيرية بين أبناء الجيل الجديد.

وبحسب تقارير تستند إلى معدلات الاستماع على Spotify، والتفاعل على TikTok، وتحليلات Yardbarker، إضافة إلى استطلاعات "الفنانين الأكثر تأثيرًا لدى جيل Z"، جاءت قائمة النجوم الأكثر شعبية في 2025 على النحو الآتي:

تايلور سويفت واصلت تصدر المشهد بفضل سردها العاطفي وألبوماتها التي تلقى انتشارًا واسعًا، إضافة إلى جمهور ضخم يتجاوز 280 مليون متابع على "إنستغرام". خلفها مباشرة جاء دريك، الذي حافظ على مكانته وسط الشباب بفضل مزجه الخاص بين الراب وR&B، واستحواذه على أعلى نسب التفاعل في المنصات الموسيقية.

أريانا غراندي حافظت على حضور قوي بفضل انتقالها السلس من التمثيل إلى الغناء، بينما عززت بيلي إيليش مكانتها كأيقونة جيل كامل بفضل أسلوبها التجريبي ومواضيعها المرتبطة بالصحة النفسية والبيئة. كما ظهر ذا ويكند ضمن الأسماء الأكثر تأثيرًا، بعد أن ارتبطت موسيقاه بمواضيع الوحدة والإدمان والشهرة، ما جعله قريبًا من تجارب الشباب.

من جانب آخر، سجّلت زندايا حضورًا لافتًا بفضل نجاحاتها في Euphoria وDune، إضافة إلى تحولها إلى رمز للموضة وجمال الهوية لدى جيل Z. ولحقت بها سابرينا كاربنتر التي اكتسحت TikTok بأغانيها الفيروسية، أبرزها "Espresso".

القائمة ضمّت أيضًا إمينيم، الذي ما يزال محتفظًا بجاذبيته لدى الجيل الأصغر بفضل صدقه في تناول صراعاته الشخصية، إضافة إلى مهاراته العالية في الراب. أما تيموثي شالامي فكان مفاجأة العام بالنسبة لكثيرين، بعدما جمع بين نجاحه السينمائي وجرأته في الموضة، ليصبح أحد رموز الجيل في عالم التمثيل والأزياء.

واختُتمت القائمة بدوجا كات التي تجمع بين الراب والبوب والأداء المسرحي اللافت، ما جعل أعمالها تنتشر بسرعة كبيرة على منصات الفيديو القصيرة، وترسخ مكانتها بين أبرز وجوه 2025.

هذه الأسماء العشرة لم تكتفِ بتقديم أعمال فنية، بل ساهمت في تشكيل موجة ثقافية كاملة يتفاعل معها جيل Z يوميًا، سواء عبر الموسيقى أو الدراما أو الموضة، ما يجعل تأثيرها ممتدًا إلى ما بعد عام 2025.

اقرأ ايضا في فن

سحر فوزي تروي تفاصيل مفاجئة عن دورها في الثورة السورية قبل سقوط نظام الاسد
10:58

سحر فوزي تروي تفاصيل مفاجئة عن دورها في الثورة السورية قبل سقوط نظام الاسد

تصدرّت الممثلة السورية سحر فوزي مواقع التواصل الاجتماعي بعد لقائها الأخير عبر قناة "الحدث"، حيث أدلت بتصريحات مثيرة تناولت فيها مشاعرها خلال اللحظات التي تزامنت مع سقوط نظام بشار الأسد، إضافة إلى شهادات شخصية حول دورها ومواقفها خلال سنوات الثورة، ما فتح بابًا واسعًا للنقاش والتفاعل.

10:58

سحر فوزي تروي تفاصيل مفاجئة عن دورها في الثورة السورية قبل سقوط نظام الاسد

تصدرّت الممثلة السورية سحر فوزي مواقع التواصل الاجتماعي بعد لقائها الأخير عبر قناة "الحدث"، حيث أدلت بتصريحات مثيرة تناولت فيها مشاعرها خلال اللحظات التي تزامنت مع سقوط نظام بشار الأسد، إضافة إلى شهادات شخصية حول دورها ومواقفها خلال سنوات الثورة، ما فتح بابًا واسعًا للنقاش والتفاعل.

موقف طريف لـ لبلبة مع معجب حاول الاقتراب منها: مفيش بوس… مراتك تزعل
10:10

موقف طريف لـ لبلبة مع معجب حاول الاقتراب منها: مفيش بوس… مراتك تزعل

شهدت إحدى الندوات الحوارية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025 لحظة طريفة خطفت الأنظار، إذ تحوّل الموقف إلى مشهد كوميدي ارتجالي بطلته الفنانة الكبيرة لبلبة، التي أثبتت مرة جديدة قدرتها على التعامل مع المواقف المحرجة بخفّة ظل وذكاء يليق بتاريخها الفني الممتد لعقود.

10:10

موقف طريف لـ لبلبة مع معجب حاول الاقتراب منها: مفيش بوس… مراتك تزعل

شهدت إحدى الندوات الحوارية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025 لحظة طريفة خطفت الأنظار، إذ تحوّل الموقف إلى مشهد كوميدي ارتجالي بطلته الفنانة الكبيرة لبلبة، التي أثبتت مرة جديدة قدرتها على التعامل مع المواقف المحرجة بخفّة ظل وذكاء يليق بتاريخها الفني الممتد لعقود.

والد الشامي ينهار من البكاء في الذكرى الأولى لسقوط بشار الاسد
09:43

والد الشامي ينهار من البكاء في الذكرى الأولى لسقوط بشار الاسد

شهدت صفحات السوشيال ميديا تفاعلًا واسعًا بعدما نشر الفنان الشامي مقطع فيديو مؤثر جمعه بوالده، وذلك في الذكرى الأولى لـ سقوط نظام بشار الأسد، وهي مناسبة يعتبرها كثيرون لحظة تاريخية لم تُمحَ آثارها بعد من الذاكرة الجماعية للسوريين.

09:43

والد الشامي ينهار من البكاء في الذكرى الأولى لسقوط بشار الاسد

شهدت صفحات السوشيال ميديا تفاعلًا واسعًا بعدما نشر الفنان الشامي مقطع فيديو مؤثر جمعه بوالده، وذلك في الذكرى الأولى لـ سقوط نظام بشار الأسد، وهي مناسبة يعتبرها كثيرون لحظة تاريخية لم تُمحَ آثارها بعد من الذاكرة الجماعية للسوريين.

اخترنا لك
سحر فوزي تروي تفاصيل مفاجئة عن دورها في الثورة السورية قبل سقوط نظام الاسد
10:58
موقف طريف لـ لبلبة مع معجب حاول الاقتراب منها: مفيش بوس… مراتك تزعل
10:10
والد الشامي ينهار من البكاء في الذكرى الأولى لسقوط بشار الاسد
09:43
ترتيبات حماية جديدة تقرب الأمير هاري من العودة إلى المملكة المتحدة وفتح باب المصالحة
09:24

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025