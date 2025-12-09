عمر مرموش يفاجئ متابعيه ويعلن خطوبته على جيلان الجباس: "حُلْمي تحقق في 11/11"

الخطيبة هي جيلان الجباس، المعروفة إعلاميًا بلقب "جولي"، وقد وُلدت في قبل أن تنتقل إلى لدراسة الإعلام والاتصال في جامعة ساسكس، حيث تخرّجت عام 2021. وتعمل حاليًا في مجال التسويق، كما سبق أن خاضت تجربة مهنية في قطاع الاستشارات المتعلقة بالموضة، ما منحها حضورًا لافتًا على منصات التواصل.

العلاقة بين مرموش وجيلان كانت بعيدة عن الأضواء لفترة طويلة، رغم وجود تلميحات سبقت الإعلان الرسمي. أشهر هذه التلميحات ظهرت عندما نشر مرموش قبل أشهر صورة لجيلان من داخل غرفة الملابس وهي تحمل قميصه، واصفًا إياها بـ"lucky charm". ذلك المنشور أثار وقتها تساؤلات كثيرة حول طبيعة علاقتهما، قبل أن يأتي إعلان الخطوبة ليحسم كل الجدل.

الخبر لاقى موجة كبيرة من التفاعل، سواء من جماهير اللاعب أو من نجوم الفن والرياضة. فويجز كتب: "حان وقت الاحتفال"، بينما قدّم الفنان سليم تهنئته بإيموجي تصفيق، ودوّن الفنان رامي : "مبارك". كما امتلأت تعليقات الجمهور بالتهاني والقلوب، في عكس الشعبية الواسعة التي يتمتع بها مرموش داخل مصر وخارجها.

الإعلان لم يكن مجرد خطوة شخصية، بل لحظة احتفالية شاركها اللاعب مع جمهوره، ليبدأ فصلًا جديدًا في حياته يحظى بترحيب واسع من محبيه.