والد الشامي ينهار من البكاء في الذكرى الأولى لسقوط بشار الاسد

شهدت صفحات السوشيال ميديا تفاعلًا واسعًا بعدما نشر الفنان الشامي مقطع فيديو مؤثر جمعه بوالده، وذلك في الذكرى الأولى لـ سقوط نظام ، وهي مناسبة يعتبرها كثيرون لحظة تاريخية لم تُمحَ آثارها بعد من الذاكرة الجماعية للسوريين.



الفيديو الذي صوّره الشامي داخل العائلة ظهر فيه والده وهو يعيش فرح ممزوجة بالألم، مسترجعًا سنوات طويلة من المعاناة التي عاشها الشعب السوري خلال فترة الحكم السابق. والد الشامي بدا واضحًا أنه يعتبر هذه الذكرى محطة شخصية بقدر ما هي محطة وطنية، إذ رفع يده إلى السماء قائلًا بصوت يختلط فيه الدعاء بالغصّة: “الحمدالله اللي ورجانا هاليوم، يحرق قلبو متل ما حرق قلوب العالم“. كلمات الأب لم تكن مجرد ردّة فعل عابرة، بل حملت في طياتها تراكمات الفقد والخسارات والانكسار والأوجاع التي مرّت بها آلاف العائلات.