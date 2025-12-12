بعد اشهر من التحقيق.. انتهاء أزمة الفتاة التي لاحقت عمرو سعد

وكشف محامي أن الفتاة وقّعت أمام جهات التحقيق على تعهّد مكتوب أكدت فيه التزامها بعدم التعرض له أو إزعاجه مستقبلًا، مشيرًا إلى أن تم بالتراضي بين الطرفين، دون تصعيد إضافي.

وبموجب هذا التعهّد، أُسدل الستار على القضية، لا سيما بعد إبداء الفتاة رغبتها في إنهاء الخلاف بشكل نهائي، والتأكيد على عدم القيام بأي تصرف قد يسبب الإزعاج للفنان في الفترة المقبلة.

، رحّب سعد بخطوة الصلح، مؤكدًا احترامه الكامل للإجراءات القانونية، وحرصه على إنهاء الأمر في إطار ودي يحفظ حقوقه وخصوصيته، بعد وصول القضية إلى مرحلة تضمن له الحماية القانونية دون الحاجة إلى استمرار النزاع.