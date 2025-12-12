بعد الجدل.. محمد صبحي يكشف تفاصيل ما حدث مع السائق

وأوضح صبحي أنه عند ركوبه السيارة وانطلاقها لم يكن على علم بأن السائق كان يركض خلفها، مؤكدًا أنه لم يقصد تجاهله أو التسبّب له بأي أذى. وقال إنّه يرفض تمامًا الإضرار بمصدر رزق أي شخص، مضيفًا: «راجل كبير ومش هقطع عيشه أبدًا».

وأشار الفنان إلى أن وجهته كانت مدينة سنبل، موضحًا أن السائق لا يرافقه إلى هناك خلال ساعات الليل، وهو ما يفسّر ملابسات الموقف الذي جرى تداوله على . وشدّد صبحي على أن ما حدث لا يتعدّى كونه سوء فهم، رافضًا إدخال اسمه في اتهامات أو تفسيرات لا تعكس حقيقة تصرّفه أو مواقفه الإنسانية.