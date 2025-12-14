نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلاد ابنها برسالة أم مليئة بالحب

وشاركت جمهورها لحظة الاحتفال العائلية، حيث نشرت صورة تجمعها بنجلها عبر حسابها الرسمي على ، وأرفقتها بتعليق قصير لكنه مليء بالمشاعر كتبت فيه “عيد ميلاد حبيبي”، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من محبيها.

وجاء هذا الاحتفال في أجواء بسيطة وحميمة، انسجامًا مع حرص نوال الزغبي الدائم على إبقاء حياتها العائلية بعيدة عن الأضواء، وحماية خصوصية أبنائها، مكتفية بمشاركات محدودة تعكس الفرح من دون مبالغة أو .

وسرعان ما انهالت تعليقات المتابعين الذين عبّروا عن محبتهم للنجمة ونجلها، متمنين لهما السعادة والنجاح، ومشيدين بالعلاقة الواضحة بين الأم وابنها، والتي تظهر في كل مناسبة تشاركها نوال مع جمهورها.

وأعاد هذا التفاعل الواسع إلى الأذهان ردود الفعل الكبيرة التي رافقت احتفال نوال الزغبي بتخرج جوي في سبتمبر الماضي، حين نشرت صورًا من المناسبة وعبّرت وقتها عن فخرها به بكلمات بسيطة ومؤثرة، مؤكدة مرة أن نجاح أبنائها يبقى من أجمل إنجازاتها الشخصية.