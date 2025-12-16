نادين نسيب نجيم تفتتح "Neshan X" بتصريحات جريئة عن أجرها وثنائيتها مع تيم حسن

وخلال اللقاء، فتحت نادين نسيب نجيم ملفات عدّة تتعلّق بمسيرتها الفنية، وعلّقت بصراحة على الأحاديث المتداولة حول أجرها الفني، مؤكدة أن ما يُوصف بـ«الأجر الخيالي» ليس مبالغة كما يعتقد البعض. وأشارت إلى أن أجرها في بعض الأعمال وصل إلى مبالغ كبيرة تُقدّر بالملايين، موضحة أن ذلك يأتي نتيجة سنوات طويلة من العمل والنجاح والاستمرارية، وليس وليد الصدفة، لافتةً إلى أن النجومية لها ثمن ومسؤولية كبيرة.

كما تطرّقت نادين إلى الحديث عن الفنية التي شكّلت محطات بارزة في مسيرتها، لا سيما ثنائيتها الشهيرة مع النجم السوري تيم حسن، والتي حققت نجاحًا واسعًا ونالت محبة الجمهور . وأكدت أن هذه الثنائية كانت مميزة وتركَت أثرًا واضحًا لدى المشاهدين، إلا أنها شدّدت في الوقت نفسه على أنها قدّمت العديد من الثنائيات الناجحة مع نجوم آخرين، قائلة إن الجمهور أحيانًا يركّز على عمل واحد وينسى بقية التجارب.

وأضافت نادين أن النجاح في الدراما مرتبط بتوقيت العمل، والنص، والشريك، وظروف السوق، معتبرة أن «الدنيا أذواق»، وأن ما ينجح مع فئة معيّنة قد لا يلقى الصدى نفسه لدى فئة أخرى، وهو أمر طبيعي في عالم الفن. وأشارت إلى أنها تحرص دائمًا على اختيار أدوار متنوعة، تسعى من خلالها إلى تقديم شخصيات مختلفة تبتعد عن التكرار.

يُذكر أن برنامج «Neshan X» يُعرض مساء كل ثلاثاء عند الساعة 21:30 عبر شاشة «الجديد»، بالتزامن مع بث الحلقة على «الجديد فن» على موقع «يوتيوب»، وسط ترقّب لمزيد من الحلقات والضيوف في الموسم الجديد.



