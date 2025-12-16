الأخبار
print
نادين نسيب نجيم تفتتح &quot;Neshan X&quot; بتصريحات جريئة عن أجرها وثنائيتها مع تيم حسن
نادين نسيب نجيم تفتتح "Neshan X" بتصريحات جريئة عن أجرها وثنائيتها مع تيم حسن
A-
A+

نادين نسيب نجيم تفتتح "Neshan X" بتصريحات جريئة عن أجرها وثنائيتها مع تيم حسن

فن

2025-12-16 | 12:13
نادين نسيب نجيم تفتتح "Neshan X" بتصريحات جريئة عن أجرها وثنائيتها مع تيم حسن
نادين نسيب نجيم تفتتح "Neshan X" بتصريحات جريئة عن أجرها وثنائيتها مع تيم حسن

حلّت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضيفةً على الحلقة الأولى من برنامج «Neshan X»، الذي يقدّمه الإعلامي نيشان عبر شاشة «الجديد»، في ظهور إعلامي لافت بعنوان "Nadine X Nishan"، حملت العديد من التصريحات الجريئة والمفاجئة، وتصدّر اهتمام الجمهور فور عرض الحلقة.

وخلال اللقاء، فتحت نادين نسيب نجيم ملفات عدّة تتعلّق بمسيرتها الفنية، وعلّقت بصراحة على الأحاديث المتداولة حول أجرها الفني، مؤكدة أن ما يُوصف بـ«الأجر الخيالي» ليس مبالغة كما يعتقد البعض. وأشارت إلى أن أجرها في بعض الأعمال وصل إلى مبالغ كبيرة تُقدّر بالملايين، موضحة أن ذلك يأتي نتيجة سنوات طويلة من العمل والنجاح والاستمرارية، وليس وليد الصدفة، لافتةً إلى أن النجومية لها ثمن ومسؤولية كبيرة.

كما تطرّقت نادين إلى الحديث عن الثنائيات الفنية التي شكّلت محطات بارزة في مسيرتها، لا سيما ثنائيتها الشهيرة مع النجم السوري تيم حسن، والتي حققت نجاحًا واسعًا ونالت محبة الجمهور العربي. وأكدت أن هذه الثنائية كانت مميزة وتركَت أثرًا واضحًا لدى المشاهدين، إلا أنها شدّدت في الوقت نفسه على أنها قدّمت العديد من الثنائيات الناجحة مع نجوم آخرين، قائلة إن الجمهور أحيانًا يركّز على عمل واحد وينسى بقية التجارب.

وأضافت نادين أن النجاح في الدراما مرتبط بتوقيت العمل، والنص، والشريك، وظروف السوق، معتبرة أن «الدنيا أذواق»، وأن ما ينجح مع فئة معيّنة قد لا يلقى الصدى نفسه لدى فئة أخرى، وهو أمر طبيعي في عالم الفن. وأشارت إلى أنها تحرص دائمًا على اختيار أدوار متنوعة، تسعى من خلالها إلى تقديم شخصيات مختلفة تبتعد عن التكرار.

يُذكر أن برنامج «Neshan X» يُعرض مساء كل ثلاثاء عند الساعة 21:30 عبر شاشة «الجديد»، بالتزامن مع بث الحلقة على قناة «الجديد فن» على موقع «يوتيوب»، وسط ترقّب لمزيد من الحلقات والضيوف في الموسم الجديد.

اقرأ ايضا في فن

نادين نسيب نجيم تكشف مرارة آخر قصة حب: "ما رح انسى"
15:05

نادين نسيب نجيم تكشف مرارة آخر قصة حب: "ما رح انسى"

حلّت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضيفةً على الحلقة الأولى من برنامج «Neshan X»، الذي يقدّمه الإعلامي نيشان عبر شاشة «الجديد»، في ظهور إعلامي لافت حمل عنوان «Nadine X Nishan»، وتضمّن مجموعة من التصريحات الجريئة والصريحة التي سرعان ما تصدّرت المشهد الإعلامي وتفاعل معها الجمهور على نطاق واسع فور عرض الحلقة.

15:05

نادين نسيب نجيم تكشف مرارة آخر قصة حب: "ما رح انسى"

حلّت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضيفةً على الحلقة الأولى من برنامج «Neshan X»، الذي يقدّمه الإعلامي نيشان عبر شاشة «الجديد»، في ظهور إعلامي لافت حمل عنوان «Nadine X Nishan»، وتضمّن مجموعة من التصريحات الجريئة والصريحة التي سرعان ما تصدّرت المشهد الإعلامي وتفاعل معها الجمهور على نطاق واسع فور عرض الحلقة.

نادين نسيب نجيم تكشف مصير منع ولديها من السفر.. وتتحدث عن علاقتها بطليقها: "لو مش طايقين بعض منحكي"
14:54

نادين نسيب نجيم تكشف مصير منع ولديها من السفر.. وتتحدث عن علاقتها بطليقها: "لو مش طايقين بعض منحكي"

حلّت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضيفةً على الحلقة الأولى من برنامج «Neshan X»، الذي يقدّمه الإعلامي نيشان عبر شاشة «الجديد»، في ظهور إعلامي لافت حمل عنوان «Nadine X Nishan»، وتضمّن مجموعة من التصريحات الجريئة والإنسانية التي سرعان ما تصدّرت اهتمام الجمهور وتداولها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي عقب عرض الحلقة.

14:54

نادين نسيب نجيم تكشف مصير منع ولديها من السفر.. وتتحدث عن علاقتها بطليقها: "لو مش طايقين بعض منحكي"

حلّت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضيفةً على الحلقة الأولى من برنامج «Neshan X»، الذي يقدّمه الإعلامي نيشان عبر شاشة «الجديد»، في ظهور إعلامي لافت حمل عنوان «Nadine X Nishan»، وتضمّن مجموعة من التصريحات الجريئة والإنسانية التي سرعان ما تصدّرت اهتمام الجمهور وتداولها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي عقب عرض الحلقة.

نادين نسيب نجيم ضيفة نيشان في اولى حلقات برنامج "Neshan X" على الجديد
07:20

نادين نسيب نجيم ضيفة نيشان في اولى حلقات برنامج "Neshan X" على الجديد

تنطلق الحلقة الأولى من برنامج "Neshan X"، والذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان، مع النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم في حوار مباشر وصريح تتناول خلاله محطات مفصلية من مسيرتها المهنية وتفاصيل من حياتها الشخصية، في لقاء يتسم بالجرأة والوضوح.

07:20

نادين نسيب نجيم ضيفة نيشان في اولى حلقات برنامج "Neshan X" على الجديد

تنطلق الحلقة الأولى من برنامج "Neshan X"، والذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان، مع النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم في حوار مباشر وصريح تتناول خلاله محطات مفصلية من مسيرتها المهنية وتفاصيل من حياتها الشخصية، في لقاء يتسم بالجرأة والوضوح.

اخترنا لك
نادين نسيب نجيم تكشف مرارة آخر قصة حب: "ما رح انسى"
15:05
نادين نسيب نجيم تكشف مصير منع ولديها من السفر.. وتتحدث عن علاقتها بطليقها: "لو مش طايقين بعض منحكي"
14:54
نادين نسيب نجيم ضيفة نيشان في اولى حلقات برنامج "Neshan X" على الجديد
07:20
لم يعلم بوفاة شقيقته؟ هذا ما كشف عن وضع عادل إمام الصحي
06:27

