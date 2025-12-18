الأخبار
ليلى عبد اللطيف تحسم حقيقة توقعها المثير للجدل : سنة 2026 بلا دراسة ووباء جديد!
ليلى عبد اللطيف تحسم حقيقة توقعها المثير للجدل : سنة 2026 بلا دراسة ووباء جديد!
ليلى عبد اللطيف تحسم حقيقة توقعها المثير للجدل : سنة 2026 بلا دراسة ووباء جديد!

فن

2025-12-18 | 08:07
ليلى عبد اللطيف تحسم حقيقة توقعها المثير للجدل : سنة 2026 بلا دراسة ووباء جديد!
Aljadeed
ليلى عبد اللطيف تحسم حقيقة توقعها المثير للجدل : سنة 2026 بلا دراسة ووباء جديد!

أثار توقّع جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، نُسب لخبيرة التوقّعات ليلى عبد اللطيف، قيل إنّه من ضمن سلسلة توقّعاتها لعام 2026، موجةً من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا في صفوف الطلاب والتلاميذ ومن يتحضّرون هذا العام لخوض امتحانات رسمية.

ووفق ما تم تداوله، فإنّ هذا التوقّع يأتي ضمن سلسلة توقّعاتها للعام المذكور، ويتحدّث عن سيناريو غير مسبوق يشمل توقّف الدراسة وإلغاء الامتحانات بشكل كامل.

النص المنسوب لعبد اللطيف أشار إلى أنّ "سنة 2026 ستكون بلا دراسة وبلا امتحانات وبلا طلاب في المدارس"، مرجّحًا أن يكون السبب "حدثًا غريبًا" قد يتمثّل بوباء جديد أو ظاهرة استثنائية تؤدي إلى إغلاق المدارس طوال العام. هذا الكلام، الذي انتشر بسرعة كبيرة، تسبّب بحالة من البلبلة، خاصة مع اقتراب نهاية العام الحالي، وهي الفترة التي تشهد عادةً رواجًا كبيرًا للتوقّعات الفلكية والشخصية والعامة.

ومع تصاعد التفاعل والجدل، خرجت ليلى عبد اللطيف عن صمتها مكتفيةً بردّ غير مباشر عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في موقع “إنستغرام”، حيث أعادت نشر الخبر المتداول وأرفقته بإشارة واضحة تحمل عبارة «خبر كاذب»، في نفي صريح لصحة ما نُسب إليها، وتأكيد على أنّها لم تُطلق هذا التوقّع في أي مناسبة أو مقابلة.

سيلينا غوميز تتعرض للتنمر وردة فعلها مفاجئة
09:46

سيلينا غوميز تتعرض للتنمر وردة فعلها مفاجئة

تعرضت النجمة العالمية سيلينا غوميز لموقف تنمّر مباشر خلال بث حي مع متابعيها، بعدما علّق أحدهم بشكل ساخر على مظهر وجهها متسائلًا عن وجود “شارب”، في إشارة إلى بقع داكنة ظهرت أعلى شفتيها. غير أن غوميز واجهت التعليق بروح هادئة وواثقة، وحوّلته إلى مساحة للحديث الصريح عن حالتها الصحية بدل الانجرار وراء السخرية.

09:46

سيلينا غوميز تتعرض للتنمر وردة فعلها مفاجئة

تعرضت النجمة العالمية سيلينا غوميز لموقف تنمّر مباشر خلال بث حي مع متابعيها، بعدما علّق أحدهم بشكل ساخر على مظهر وجهها متسائلًا عن وجود “شارب”، في إشارة إلى بقع داكنة ظهرت أعلى شفتيها. غير أن غوميز واجهت التعليق بروح هادئة وواثقة، وحوّلته إلى مساحة للحديث الصريح عن حالتها الصحية بدل الانجرار وراء السخرية.

وعكة صحية مفاجئة تدخل نورهان شعيب المستشفى وهذا وضعها
08:28

وعكة صحية مفاجئة تدخل نورهان شعيب المستشفى وهذا وضعها

تعرّضت الفنانة نورهان شعيب لوعكة صحية مفاجئة أثناء وجودها في المملكة المغربية حيث كانت قد سافرت لتكريمها، ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

08:28

وعكة صحية مفاجئة تدخل نورهان شعيب المستشفى وهذا وضعها

تعرّضت الفنانة نورهان شعيب لوعكة صحية مفاجئة أثناء وجودها في المملكة المغربية حيث كانت قد سافرت لتكريمها، ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أشرف زكي يوضح حقيقة الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل وهذا ما أكده
07:50

أشرف زكي يوضح حقيقة الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل وهذا ما أكده

نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، صحة الأنباء المتداولة حول إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة في المخ، مؤكدًا أن ما أُشيع لا أساس له من الصحة.

07:50

أشرف زكي يوضح حقيقة الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل وهذا ما أكده

نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، صحة الأنباء المتداولة حول إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة في المخ، مؤكدًا أن ما أُشيع لا أساس له من الصحة.

سيلينا غوميز تتعرض للتنمر وردة فعلها مفاجئة
09:46
وعكة صحية مفاجئة تدخل نورهان شعيب المستشفى وهذا وضعها
08:28
أشرف زكي يوضح حقيقة الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل وهذا ما أكده
07:50
بكلمات صادقة… محمد إمام يشكر المعزّين في رحيل عمته
07:24

