بعد اتهام زوجها..تفاصيل جديدة تكشف حول وفاة نيفين مندور واسرتها تحسم الجدل
بعد اتهام زوجها..تفاصيل جديدة تكشف حول وفاة نيفين مندور واسرتها تحسم الجدل
بعد اتهام زوجها..تفاصيل جديدة تكشف حول وفاة نيفين مندور واسرتها تحسم الجدل

فن

2025-12-17 | 11:26
بعد اتهام زوجها..تفاصيل جديدة تكشف حول وفاة نيفين مندور واسرتها تحسم الجدل
بعد اتهام زوجها..تفاصيل جديدة تكشف حول وفاة نيفين مندور واسرتها تحسم الجدل

كشفت عائلة الفنانة الراحلة نيفين مندور حقيقة ما أُثير من شائعات حول وجود شبهة جنائية في وفاتها، مؤكدة أن تلك الأقاويل عارية تمامًا من الصحة. وأوضحت الأسرة أن نيفين توفيت نتيجة الاختناق بالدخان عقب اندلاع حريق مفاجئ داخل شقتها بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، دون وجود أي شبهة جنائية أو خلافات أسرية.

وأضافت العائلة أن الفنانة كانت تمر بظروف صحية صعبة خلال الفترة الأخيرة، بعدما خضعت لعملية جراحية لتغيير مفصل الركبة، ما تسبب في صعوبة حركتها وعدم قدرتها على مغادرة الشقة بسرعة لحظة اندلاع الحريق. كما شددت على أن علاقتها بزوجها كانت مستقرة وقائمة على الود والاحترام.

رحلت نيفين مندور عن عمر ناهز 53 عامًا، تاركة خلفها حزنًا واسعًا في الوسط الفني، فيما تواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات الفنية لمعرفة الأسباب النهائية للحريق، مع التأكيد أن الوفاة نتجت عن الاختناق، وتم التصريح بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات القانونية.

