بعد اتهام زوجها..تفاصيل جديدة تكشف حول وفاة نيفين مندور واسرتها تحسم الجدل

وأضافت العائلة أن الفنانة كانت تمر بظروف صحية صعبة خلال الفترة ، بعدما خضعت لعملية جراحية لتغيير مفصل الركبة، ما تسبب في صعوبة حركتها وعدم قدرتها على مغادرة الشقة بسرعة لحظة اندلاع الحريق. كما شددت على أن علاقتها بزوجها كانت مستقرة وقائمة على الود والاحترام.

رحلت نيفين مندور عن عمر ناهز 53 عامًا، تاركة خلفها حزنًا واسعًا في الوسط الفني، فيما تواصل استكمال التحقيقات الفنية لمعرفة الأسباب النهائية للحريق، مع التأكيد أن الوفاة نتجت عن الاختناق، وتم التصريح بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات القانونية.