الطب الشرعي يحسم ملابسات وفاة نيفين مندور

رفضت محكمة مستأنف جنح الدقي في مصر، الأربعاء، الاستئناف المقدّم من الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر بحبسه لمدة عامين، على خلفية نشر أغنية عبر قناته الخاصة على موقع «يوتيوب» من دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة، وقررت المحكمة تأييد الحكم السابق. وتغيّب محمد رمضان عن حضور الجلسة، فيما مثّله محاميه قانونيًا.
احتفل الفنان السعودي محمد عبده بعقد قران نجله بدر، في مناسبة عائلية مليئة بالفرح والبهجة، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء ومحبّي فنان العرب.
كشفت عائلة الفنانة الراحلة نيفين مندور حقيقة ما أُثير من شائعات حول وجود شبهة جنائية في وفاتها، مؤكدة أن تلك الأقاويل عارية تمامًا من الصحة. وأوضحت الأسرة أن نيفين توفيت نتيجة الاختناق بالدخان عقب اندلاع حريق مفاجئ داخل شقتها بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، دون وجود أي شبهة جنائية أو خلافات أسرية.