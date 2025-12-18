عاجل
مراسلة الجديد: إخلاء سبيل كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام مقابل كفالة مالية قيمتها ٩ مليار ليرة لبنانية
مراسل الجديد: قوة كبيرة مدعومة بآليات عسكرية وبمؤازرة مخابرات البقاع تداهم منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا شرقي بعلبك وتنفّذ عمليات تفتيش بحثًا عن ممنوعات
4 آب "الحقيقة الضائعة"
الجديد
الطب الشرعي يحسم ملابسات وفاة نيفين مندور
2025-12-18 | 03:31
حسم تقرير الطب الشرعي الجدل حول وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور، مؤكّدًا أن الوفاة نتجت عن الاختناق بالدخان إثر حريق اندلع داخل غرفتها، من دون تسجيل أي آثار عنف أو مقاومة. وبيّن التقرير أن سبب الحريق يعود إلى سقوط سيجارة مشتعلة على السرير، ما أدى إلى اشتعال المرتبة سريعًا وانتشار كثيف للدخان، فيما بقيت النيران محصورة في مكان جلوسها.

 كما أكدت معاينات النيابة العامة والدفاع المدني أن الراحلة كانت داخل غرفتها وقت الحادث، وأن وضعها الصحي، بعد إصابتها سابقًا بجلطة دماغية وخضوعها لعملية تغيير مفصل الركبة، حال دون قدرتها على السيطرة على الحريق أو مغادرة الغرفة.

اقرأ ايضا في فن

تأييد حبس محمد رمضان وأول تعليق له غير متوقع
تأييد حبس محمد رمضان وأول تعليق له غير متوقع

رفضت محكمة مستأنف جنح الدقي في مصر، الأربعاء، الاستئناف المقدّم من الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر بحبسه لمدة عامين، على خلفية نشر أغنية عبر قناته الخاصة على موقع «يوتيوب» من دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة، وقررت المحكمة تأييد الحكم السابق. وتغيّب محمد رمضان عن حضور الجلسة، فيما مثّله محاميه قانونيًا.

محمد عبده يحتفل بعقد قران ابنه بأجواء مميزة
محمد عبده يحتفل بعقد قران ابنه بأجواء مميزة

احتفل الفنان السعودي محمد عبده بعقد قران نجله بدر، في مناسبة عائلية مليئة بالفرح والبهجة، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء ومحبّي فنان العرب.

بعد اتهام زوجها..تفاصيل جديدة تكشف حول وفاة نيفين مندور واسرتها تحسم الجدل
بعد اتهام زوجها..تفاصيل جديدة تكشف حول وفاة نيفين مندور واسرتها تحسم الجدل

كشفت عائلة الفنانة الراحلة نيفين مندور حقيقة ما أُثير من شائعات حول وجود شبهة جنائية في وفاتها، مؤكدة أن تلك الأقاويل عارية تمامًا من الصحة. وأوضحت الأسرة أن نيفين توفيت نتيجة الاختناق بالدخان عقب اندلاع حريق مفاجئ داخل شقتها بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، دون وجود أي شبهة جنائية أو خلافات أسرية.

