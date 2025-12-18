الطب الشرعي يحسم ملابسات وفاة نيفين مندور

حسم تقرير الجدل حول وفاة الفنانة نيفين مندور، مؤكّدًا أن الوفاة نتجت عن الاختناق بالدخان إثر حريق اندلع داخل غرفتها، من دون تسجيل أي آثار عنف أو مقاومة. وبيّن التقرير أن سبب الحريق يعود إلى سقوط سيجارة مشتعلة على السرير، ما أدى إلى اشتعال المرتبة سريعًا وانتشار كثيف للدخان، فيما بقيت النيران محصورة في مكان جلوسها.