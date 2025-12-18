وعكة صحية مفاجئة تدخل نورهان شعيب المستشفى وهذا وضعها

تعرّضت الفنانة نورهان لوعكة صحية مفاجئة أثناء وجودها في المغربية حيث كانت قد سافرت لتكريمها، ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وطمأنت جمهورها عبر حسابها على من خلال صور من داخل المستشفى مرفقة بتقرير طبي، موضحة أن فرحتها بالتكريم لم تكتمل بعدما بدأت المتاعب الصحية منذ صعودها إلى الطائرة، مؤكدة أن إقامتها غلبت عليها زيارات المستشفيات مع بعض اللحظات القليلة الجميلة، ومطالبة الجمهور بالدعاء لها بالشف.