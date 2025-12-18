وعكة صحية مفاجئة تدخل نورهان شعيب المستشفى وهذا وضعها

View this post on Instagram
تعرضت النجمة العالمية سيلينا غوميز لموقف تنمّر مباشر خلال بث حي مع متابعيها، بعدما علّق أحدهم بشكل ساخر على مظهر وجهها متسائلًا عن وجود “شارب”، في إشارة إلى بقع داكنة ظهرت أعلى شفتيها. غير أن غوميز واجهت التعليق بروح هادئة وواثقة، وحوّلته إلى مساحة للحديث الصريح عن حالتها الصحية بدل الانجرار وراء السخرية.
أثار توقّع جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، نُسب لخبيرة التوقّعات ليلى عبد اللطيف، قيل إنّه من ضمن سلسلة توقّعاتها لعام 2026، موجةً من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا في صفوف الطلاب والتلاميذ ومن يتحضّرون هذا العام لخوض امتحانات رسمية.
نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، صحة الأنباء المتداولة حول إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة في المخ، مؤكدًا أن ما أُشيع لا أساس له من الصحة.