الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يُقال
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
سيلينا غوميز تتعرض للتنمر وردة فعلها مفاجئة
سيلينا غوميز تتعرض للتنمر وردة فعلها مفاجئة
A-
A+

سيلينا غوميز تتعرض للتنمر وردة فعلها مفاجئة

فن

2025-12-18 | 09:46
سيلينا غوميز تتعرض للتنمر وردة فعلها مفاجئة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
سيلينا غوميز تتعرض للتنمر وردة فعلها مفاجئة

تعرضت النجمة العالمية سيلينا غوميز لموقف تنمّر مباشر خلال بث حي مع متابعيها، بعدما علّق أحدهم بشكل ساخر على مظهر وجهها متسائلًا عن وجود “شارب”، في إشارة إلى بقع داكنة ظهرت أعلى شفتيها. غير أن غوميز واجهت التعليق بروح هادئة وواثقة، وحوّلته إلى مساحة للحديث الصريح عن حالتها الصحية بدل الانجرار وراء السخرية.


وخلال البث، أوضحت سيلينا أن ما ظهر على وجهها ليس كما اعتقد المتابع، بل هو نتيجة إصابتها بحالة جلدية تُعرف بالكَلَف (Melasma)، وهي حالة شائعة تؤدي إلى تصبغات داكنة بسبب زيادة إفراز الميلانين، وغالبًا ما ترتبط بالتعرض للشمس أو التغيرات الهرمونية. وأكدت النجمة أنها تتابع علاج الحالة وتهتم ببشرتها، مشددة على أهمية استخدام الواقي الشمسي كخطوة أساسية للوقاية.

سيلينا غوميز، البالغة من العمر 33 عامًا، اعترفت بأن التصالح مع بشرتها لم يكن أمرًا سهلًا، بل احتاج إلى سنوات من التجربة والنضج وتغيير نظرتها لنفسها. وكانت قد صرّحت سابقًا في مقابلات إعلامية أن راحتها الحالية مع ذاتها جاءت بعد التخلي عن المثالية الزائفة، معتبرة أن الصدق مع النفس يبدأ من القبول بالشكل الطبيعي دون خوف أو تبرير.

كما أشارت النجمة إلى أنها لم تعد تشعر بالقلق من الظهور من دون مكياج، موضحة أن المكياج بالنسبة لها أصبح خيارًا ممتعًا وليس وسيلة لإخفاء العيوب. وأكدت أن مفهوم الجمال لديها تغيّر، ولم يعد مرتبطًا بالمظهر الخارجي بقدر ما هو مرتبط بالثقة والراحة النفسية.


وفي سياق متصل، ربطت غوميز تجربتها الشخصية بعلامتها التجارية “Rare Beauty” التي أطلقتها عام 2019، معتبرة أن المشروع جاء كرد فعل مباشر على الضغوط المجتمعية المرتبطة بمعايير الجمال غير الواقعية. وتهدف العلامة، بحسب غوميز، إلى تعزيز تقبّل الذات وتقديم صورة أكثر إنسانية وواقعية عن الجمال.

بهذا الرد، لم تكتفِ سيلينا غوميز بوضع حدّ لتعليق متنمّر، بل حوّلته إلى رسالة دعم واضحة لكل من يواجه انتقادات بسبب مظهره، مؤكدة أن الثقة بالنفس تبقى أقوى من أي سخرية.

اقرأ ايضا في فن

وعكة صحية مفاجئة تدخل نورهان شعيب المستشفى وهذا وضعها
08:28

وعكة صحية مفاجئة تدخل نورهان شعيب المستشفى وهذا وضعها

تعرّضت الفنانة نورهان شعيب لوعكة صحية مفاجئة أثناء وجودها في المملكة المغربية حيث كانت قد سافرت لتكريمها، ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

08:28

وعكة صحية مفاجئة تدخل نورهان شعيب المستشفى وهذا وضعها

تعرّضت الفنانة نورهان شعيب لوعكة صحية مفاجئة أثناء وجودها في المملكة المغربية حيث كانت قد سافرت لتكريمها، ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ليلى عبد اللطيف تحسم حقيقة توقعها المثير للجدل : سنة 2026 بلا دراسة ووباء جديد!
08:07

ليلى عبد اللطيف تحسم حقيقة توقعها المثير للجدل : سنة 2026 بلا دراسة ووباء جديد!

أثار توقّع جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، نُسب لخبيرة التوقّعات ليلى عبد اللطيف، قيل إنّه من ضمن سلسلة توقّعاتها لعام 2026، موجةً من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا في صفوف الطلاب والتلاميذ ومن يتحضّرون هذا العام لخوض امتحانات رسمية.

08:07

ليلى عبد اللطيف تحسم حقيقة توقعها المثير للجدل : سنة 2026 بلا دراسة ووباء جديد!

أثار توقّع جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، نُسب لخبيرة التوقّعات ليلى عبد اللطيف، قيل إنّه من ضمن سلسلة توقّعاتها لعام 2026، موجةً من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا في صفوف الطلاب والتلاميذ ومن يتحضّرون هذا العام لخوض امتحانات رسمية.

أشرف زكي يوضح حقيقة الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل وهذا ما أكده
07:50

أشرف زكي يوضح حقيقة الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل وهذا ما أكده

نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، صحة الأنباء المتداولة حول إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة في المخ، مؤكدًا أن ما أُشيع لا أساس له من الصحة.

07:50

أشرف زكي يوضح حقيقة الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل وهذا ما أكده

نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، صحة الأنباء المتداولة حول إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة في المخ، مؤكدًا أن ما أُشيع لا أساس له من الصحة.

اخترنا لك
وعكة صحية مفاجئة تدخل نورهان شعيب المستشفى وهذا وضعها
08:28
ليلى عبد اللطيف تحسم حقيقة توقعها المثير للجدل : سنة 2026 بلا دراسة ووباء جديد!
08:07
أشرف زكي يوضح حقيقة الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل وهذا ما أكده
07:50
بكلمات صادقة… محمد إمام يشكر المعزّين في رحيل عمته
07:24

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
يُقال
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025