4 آب "الحقيقة الضائعة"
حملة أمنية واسعة في إسطنبول تطال نجوماً ومشاهير بتهم الممنوعات
حملة أمنية واسعة في إسطنبول تطال نجوماً ومشاهير بتهم الممنوعات
حملة أمنية واسعة في إسطنبول تطال نجوماً ومشاهير بتهم الممنوعات

فن

2025-12-18 | 12:40
حملة أمنية واسعة في إسطنبول تطال نجوماً ومشاهير بتهم الممنوعات
Aljadeed
حملة أمنية واسعة في إسطنبول تطال نجوماً ومشاهير بتهم الممنوعات

شهدت مدينة إسطنبول صباح الخميس 18 ديسمبر 2025 حملة أمنية غير مسبوقة نفذتها السلطات التركية، استهدفت عدداً من المشاهير والشخصيات العامة، في إطار تحقيق موسّع يتعلق بقضايا تعاطي المخدرات والمنشطات، ما أثار ضجة كبيرة في الشارع التركي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب وسائل إعلام محلية، نفذت فرق الدرك عمليات متزامنة في سبعة مواقع مختلفة شملت مناطق ساريير، وأيوب، وشيشلي، وأوسكودار، وباكيركوي، وإسنيورت، حيث جرى تفتيش منازل عدد من الأسماء المعروفة في الوسط الفني والإعلامي ومواقع التواصل.

وأسفرت الحملة عن توقيف الممثلة إيريم ساك، ونجمة السوشال ميديا دانلا بيليتش، والمغنية ألينا تيلكي، إضافة إلى مؤمنة سنا يلدز، وذلك بعد العثور في منزل الأخيرة على كمية من مادة الماريغوانا تُقدّر بخمسة غرامات، إلى جانب أداة تُستخدم لطحن المخدرات.

في المقابل، لم تتمكن القوى الأمنية من العثور على عدد من المشاهير الآخرين في عناوينهم المسجلة، من بينهم الممثلة ميليسا دونغيل، والمغني يوسف غوناي، وكاتب عمود صحيفة “حرييت” جيهان شينسوزلو. كما أفادت تقارير بأن بعض الأسماء المتداولة في القضية، مثل شيماء سوباشي وشفال شاهين وميرت فيدينلي، يقيمون خارج تركيا حالياً.

وفي تطور لاحق، أعلنت وسائل إعلام تركية الإفراج عن إيريم ساك، وألينا تيلكي، ودانلا بيليتش، ومؤمنة سنا يلدز، بعد استكمال الإجراءات القانونية وأخذ عينات من الشعر والدم لتحليلها في معهد الطب الشرعي، وذلك في إطار التحقيق المستمر.

وأوضحت النيابة العامة أن التهم الموجهة للمشتبه بهم تتعلق بشراء أو حيازة أو استخدام مواد مخدرة أو منشطة لأغراض شخصية. كما أصدرت أوامر توقيف إضافية بحق شخصين آخرين بتهم توفير المواد المخدرة وتسهيل استخدامها، إلى جانب ملاحقة متورطين آخرين يُشتبه بارتباطهم بالقضية.

وأثارت هذه الحملة ردود فعل واسعة، حيث انقسم الرأي العام بين من اعتبرها خطوة ضرورية لمكافحة المخدرات مهما كانت الأسماء المتورطة، ومن رأى أن القضية صادمة بسبب تورط شخصيات معروفة ومؤثرة. وأكدت السلطات التركية أن التحقيق مستمر ويهدف إلى تفكيك أي شبكات مرتبطة بالمخدرات، في رسالة واضحة بأن القانون يُطبّق على الجميع دون استثناء.

سيلينا غوميز تتعرض للتنمر وردة فعلها مفاجئة
09:46

سيلينا غوميز تتعرض للتنمر وردة فعلها مفاجئة

تعرضت النجمة العالمية سيلينا غوميز لموقف تنمّر مباشر خلال بث حي مع متابعيها، بعدما علّق أحدهم بشكل ساخر على مظهر وجهها متسائلًا عن وجود "شارب"، في إشارة إلى بقع داكنة ظهرت أعلى شفتيها. غير أن غوميز واجهت التعليق بروح هادئة وواثقة، وحوّلته إلى مساحة للحديث الصريح عن حالتها الصحية بدل الانجرار وراء السخرية.

09:46

سيلينا غوميز تتعرض للتنمر وردة فعلها مفاجئة

تعرضت النجمة العالمية سيلينا غوميز لموقف تنمّر مباشر خلال بث حي مع متابعيها، بعدما علّق أحدهم بشكل ساخر على مظهر وجهها متسائلًا عن وجود “شارب”، في إشارة إلى بقع داكنة ظهرت أعلى شفتيها. غير أن غوميز واجهت التعليق بروح هادئة وواثقة، وحوّلته إلى مساحة للحديث الصريح عن حالتها الصحية بدل الانجرار وراء السخرية.

ابنة هيلدا خليفة اصبحت شابة تضاهي والدتها جمالا
Play
09:04
Play

ابنة هيلدا خليفة اصبحت شابة تضاهي والدتها جمالا

في أجواء دافئة تحمل الكثير من العفوية والمشاعر العائلية، شاركت الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور مميّزة جمعتها بابنتها خلال رحلتهما إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث اختارتا قضاء عطلة عيد الميلاد وسط أجواء المدينة الساحرة وزينتها الاحتفالية.

09:04

ابنة هيلدا خليفة اصبحت شابة تضاهي والدتها جمالا

في أجواء دافئة تحمل الكثير من العفوية والمشاعر العائلية، شاركت الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور مميّزة جمعتها بابنتها خلال رحلتهما إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث اختارتا قضاء عطلة عيد الميلاد وسط أجواء المدينة الساحرة وزينتها الاحتفالية.

وعكة صحية مفاجئة تدخل نورهان شعيب المستشفى وهذا وضعها
08:28

وعكة صحية مفاجئة تدخل نورهان شعيب المستشفى وهذا وضعها

تعرّضت الفنانة نورهان شعيب لوعكة صحية مفاجئة أثناء وجودها في المملكة المغربية حيث كانت قد سافرت لتكريمها، ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

08:28

وعكة صحية مفاجئة تدخل نورهان شعيب المستشفى وهذا وضعها

تعرّضت الفنانة نورهان شعيب لوعكة صحية مفاجئة أثناء وجودها في المملكة المغربية حيث كانت قد سافرت لتكريمها، ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

سيلينا غوميز تتعرض للتنمر وردة فعلها مفاجئة
09:46
ابنة هيلدا خليفة اصبحت شابة تضاهي والدتها جمالا
09:04
وعكة صحية مفاجئة تدخل نورهان شعيب المستشفى وهذا وضعها
08:28
ليلى عبد اللطيف تحسم حقيقة توقعها المثير للجدل : سنة 2026 بلا دراسة ووباء جديد!
08:07

