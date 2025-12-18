الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يُقال
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ابنة هيلدا خليفة اصبحت شابة تضاهي والدتها جمالا
A-
A+

ابنة هيلدا خليفة اصبحت شابة تضاهي والدتها جمالا

فن

2025-12-18 | 09:04
ابنة هيلدا خليفة اصبحت شابة تضاهي والدتها جمالا
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ابنة هيلدا خليفة اصبحت شابة تضاهي والدتها جمالا

في أجواء دافئة تحمل الكثير من العفوية والمشاعر العائلية، شاركت الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور مميّزة جمعتها بابنتها خلال رحلتهما إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث اختارتا قضاء عطلة عيد الميلاد وسط أجواء المدينة الساحرة وزينتها الاحتفالية.

الصور التي نشرتها خليفة عكست علاقة قريبة ومليئة بالحنان بينها وبين ابنتها، إذ بدتا في لقطات عفوية تتبادلان الابتسامات والضحكات، ما لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور. وحرص المتابعون على التعبير عن إعجابهم بالعلاقة الواضحة بين الأم وابنتها، متمنّين لهما دوام السعادة والصحة، ومشيدين بالطاقة الإيجابية التي تنقلها هيلدا في ظهورها العائلي.

وشهدت شوارع باريس خلال هذه الفترة أجواء احتفالية مميّزة مع اقتراب موسم الأعياد، حيث ازدانت بالأضواء الملوّنة، وأشجار الميلاد، والزينة التي أضفت طابعًا ساحرًا على المدينة. وظهرت الإعلامية اللبنانية وهي تتجوّل وسط هذه الأجواء مرتدية طقمًا شتويًا أنيقًا باللون البني، عكس ذوقها الرفيع وبساطتها في اختيار الإطلالات، ما جعلها محط إعجاب عدد كبير من المتابعين.

كما بدت شجرة الميلاد العملاقة في إحدى ساحات باريس الشهيرة حاضرة في خلفية الصور، لتشكّل عنصرًا بصريًا لافتًا أضفى على المشهد روح العيد ودفئه. واعتبر كثيرون أن هذه الصور تعبّر عن لحظات خاصة تختار هيلدا مشاركتها مع جمهورها، بعيدًا عن أضواء الاستوديو وضغط العمل الإعلامي.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع عبر التعليقات، حيث أشاد البعض بأناقة خليفة الهادئة وروحها المرحة، فيما ركّز آخرون على جمال العلاقة التي تجمعها بابنتها، معتبرين أن هذه اللحظات العائلية الصادقة هي أكثر ما يلامس المتابعين. ويأتي هذا الظهور ليؤكد مرة جديدة حرص هيلدا خليفة على مشاركة جمهورها جوانب إنسانية من حياتها، تجمع بين الأمومة، والبساطة، والاستمتاع بتفاصيل الحياة الجميلة.

اقرأ ايضا في فن

حملة أمنية واسعة في إسطنبول تطال نجوماً ومشاهير بتهم الممنوعات
12:40

حملة أمنية واسعة في إسطنبول تطال نجوماً ومشاهير بتهم الممنوعات

شهدت مدينة إسطنبول صباح الخميس 18 ديسمبر 2025 حملة أمنية غير مسبوقة نفذتها السلطات التركية، استهدفت عدداً من المشاهير والشخصيات العامة، في إطار تحقيق موسّع يتعلق بقضايا تعاطي المخدرات والمنشطات، ما أثار ضجة كبيرة في الشارع التركي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

12:40

حملة أمنية واسعة في إسطنبول تطال نجوماً ومشاهير بتهم الممنوعات

شهدت مدينة إسطنبول صباح الخميس 18 ديسمبر 2025 حملة أمنية غير مسبوقة نفذتها السلطات التركية، استهدفت عدداً من المشاهير والشخصيات العامة، في إطار تحقيق موسّع يتعلق بقضايا تعاطي المخدرات والمنشطات، ما أثار ضجة كبيرة في الشارع التركي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

سيلينا غوميز تتعرض للتنمر وردة فعلها مفاجئة
09:46

سيلينا غوميز تتعرض للتنمر وردة فعلها مفاجئة

تعرضت النجمة العالمية سيلينا غوميز لموقف تنمّر مباشر خلال بث حي مع متابعيها، بعدما علّق أحدهم بشكل ساخر على مظهر وجهها متسائلًا عن وجود “شارب”، في إشارة إلى بقع داكنة ظهرت أعلى شفتيها. غير أن غوميز واجهت التعليق بروح هادئة وواثقة، وحوّلته إلى مساحة للحديث الصريح عن حالتها الصحية بدل الانجرار وراء السخرية.

09:46

سيلينا غوميز تتعرض للتنمر وردة فعلها مفاجئة

تعرضت النجمة العالمية سيلينا غوميز لموقف تنمّر مباشر خلال بث حي مع متابعيها، بعدما علّق أحدهم بشكل ساخر على مظهر وجهها متسائلًا عن وجود “شارب”، في إشارة إلى بقع داكنة ظهرت أعلى شفتيها. غير أن غوميز واجهت التعليق بروح هادئة وواثقة، وحوّلته إلى مساحة للحديث الصريح عن حالتها الصحية بدل الانجرار وراء السخرية.

وعكة صحية مفاجئة تدخل نورهان شعيب المستشفى وهذا وضعها
08:28

وعكة صحية مفاجئة تدخل نورهان شعيب المستشفى وهذا وضعها

تعرّضت الفنانة نورهان شعيب لوعكة صحية مفاجئة أثناء وجودها في المملكة المغربية حيث كانت قد سافرت لتكريمها، ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

08:28

وعكة صحية مفاجئة تدخل نورهان شعيب المستشفى وهذا وضعها

تعرّضت الفنانة نورهان شعيب لوعكة صحية مفاجئة أثناء وجودها في المملكة المغربية حيث كانت قد سافرت لتكريمها، ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

اخترنا لك
حملة أمنية واسعة في إسطنبول تطال نجوماً ومشاهير بتهم الممنوعات
12:40
سيلينا غوميز تتعرض للتنمر وردة فعلها مفاجئة
09:46
وعكة صحية مفاجئة تدخل نورهان شعيب المستشفى وهذا وضعها
08:28
ليلى عبد اللطيف تحسم حقيقة توقعها المثير للجدل : سنة 2026 بلا دراسة ووباء جديد!
08:07

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
يُقال
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025