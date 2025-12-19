وائل كفوري يقلق جمهوره بعد عطل فني يعيد طائرته قبل الوصول إلى العلا

أثار النجم اللبناني قلق جمهوره بعدما نشر مقطع فيديو من داخل طائرة خاصة، أعلن فيه عودة الرحلة أدراجها قبل الوصول إلى مدينة في ، بسبب عطل فني مفاجئ، وذلك قبيل إحيائه حفلاً كان منتظراً ضمن فعاليات قاعة مرايا.