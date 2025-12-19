الأخبار
الملكة رانيا توجه رسالة مؤثرة للنشامى بعد خسارة كأس العرب
الملكة رانيا توجه رسالة مؤثرة للنشامى بعد خسارة كأس العرب
الملكة رانيا توجه رسالة مؤثرة للنشامى بعد خسارة كأس العرب

2025-12-19 | 03:59
الملكة رانيا توجه رسالة مؤثرة للنشامى بعد خسارة كأس العرب
الملكة رانيا توجه رسالة مؤثرة للنشامى بعد خسارة كأس العرب

أعربت الملكة رانيا العبدالله عن فخرها بالأداء الذي قدّمه المنتخب الأردني لكرة القدم في بطولة كأس العرب 2025، مشيدة بالمستويات المميّزة التي ظهر بها اللاعبون رغم خسارة اللقب في المباراة النهائية أمام المنتخب المغربي.

وفي تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، كتبت مساء الخميس: «فخورون بالنشامى، أداء مميز طوال البطولة! شكرًا على تمثيل بلدنا بأجمل صورة وعلى كل لحظة فرح عشناها معكم، وشكرًا للجمهور… ما قصّرتوا».
وأضافت الملكة رانيا مهنئة: «مبروك للمنتخب المغربي الشقيق».

