الملكة رانيا توجه رسالة مؤثرة للنشامى بعد خسارة كأس العرب

وفي تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، كتبت مساء الخميس: «فخورون بالنشامى، أداء مميز طوال البطولة! شكرًا على تمثيل بلدنا بأجمل صورة وعلى كل لحظة فرح عشناها معكم، وشكرًا للجمهور… ما قصّرتوا».

وأضافت مهنئة: « للمنتخب الشقيق».

