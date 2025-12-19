الأخبار
أصالة عن شقيقها أنس: نسخة عن أبي بروحه وأخلاقه
أصالة عن شقيقها أنس: نسخة عن أبي بروحه وأخلاقه
أصالة عن شقيقها أنس: نسخة عن أبي بروحه وأخلاقه

فن

2025-12-19 | 08:24
أصالة عن شقيقها أنس: نسخة عن أبي بروحه وأخلاقه
أصالة عن شقيقها أنس: نسخة عن أبي بروحه وأخلاقه

وجّهت الفنانة السورية أصالة نصري رسالة مؤثرة إلى شقيقها أنس بمناسبة عيد ميلاده، عبّرت فيها عن عمق العلاقة التي تجمعهما، مستحضرةً ذكرى والدهما الراحل، ومؤكدة أن القيم الإنسانية التي زرعها ما زالت حاضرة في شخصية شقيقها مع مرور السنوات.

وشاركت أصالة رسالتها عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، حيث كتبت بكلمات عاطفية: «يا أخي، يا وريث الطيب الخلوق الغالي دائمًا، والحَيّ بقلبي وقلبك حبيبي أبي، اللي بكل يوم بتزيد فهم وحلا وحكمة»، في إشارة واضحة إلى حضور صورة والدها في حياتهما اليومية.

وأشارت أصالة إلى أن شقيقها بات يشبه والدهما الراحل في الصفات والقيم، مؤكدة أن هذا الشبه لا يقتصر على الملامح، بل يمتد إلى السلوك والروح، إذ قالت: «مع الوقت صرت نسخة منه، واسع الصدر، وحليم، ومحب، ما في بروحك ريبة أو شك، وكأنك أبي»، معبّرة عن فخرها الكبير بشخصيته ونقائه.

واختتمت أصالة رسالتها بتهنئة خاصة ودعاء صادق، عبّرت فيه عن تقديرها لدور شقيقها في حياتها، قائلة: «كل سنة وأنت سالم يا روحي ويا سندي، يا شريك أوقاتي الحلوة والصعبة ورفيق عمري». وأضافت: «بدعي ربي يحفظ لنا إياك يا غالينا، وتتحقق كل أحلامك وكمان أحلامنا فيك، وبتستاهل كل شي حلو بالدنيا».

وعلى الصعيد الفني، تواصل أصالة نشاطها الفني، إذ تستعد لإحياء حفل غنائي ضخم ليلة رأس السنة في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة النجم آدم، حيث من المنتظر أن يقدّم الثنائي مجموعة من أشهر أغانيهما إلى جانب أعمال جديدة، احتفالًا باستقبال العام الجديد.

يُذكر أن أصالة كانت قد طرحت ألبومها الأخير «ضريبة البعد» في شهر يوليو الماضي عبر مختلف المنصات الرقمية، ويضم 15 أغنية تنوّعت بين الطابعين الرومانسي والدرامي، مؤكدة من خلاله قدرتها المستمرة على التنقّل بين ألوان موسيقية متعددة والحفاظ على حضورها القوي في الساحة الغنائية.

