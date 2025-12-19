أحدث ظهور لـ عبد الله الرويشد بعد أزمته الصحية وصورة تتصدر

View this post on Instagram
وجّهت الفنانة السورية أصالة نصري رسالة مؤثرة إلى شقيقها أنس بمناسبة عيد ميلاده، عبّرت فيها عن عمق العلاقة التي تجمعهما، مستحضرةً ذكرى والدهما الراحل، ومؤكدة أن القيم الإنسانية التي زرعها ما زالت حاضرة في شخصية شقيقها مع مرور السنوات.
في ظل الجدل المتصاعد حول فيلم «الست» وما أُثير عن وجود مغالطات تاريخية وربط موسم الرياض بصناعته، خرج المستشار تركي آل الشيخ لتوضيح حقيقة ما يتم تداوله، مؤكدًا عدم صحة الزج باسمه أو باسم موسم الرياض في إنتاج أو إعداد الفيلم.
أثارت عارضة الأزياء الأميركية كيندال جينر موجة من الشائعات حول وجود علاقة عاطفية تجمعها ببن غورهام، مؤسس علامة العطور العالمية Byredo، الذي يكبرها بنحو 18 عامًا، وذلك بعد رصدهما معًا في أكثر من مناسبة بمدينة لوس أنجلوس.