وفاة الفنانة سمية الألفي عن عمر 72 عاماً بعد صراع مع المرض

ومن المقرر تشييع جنازة الراحلة 20 ديسمبر عقب صلاة العصر من مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وفقاً لمصادر مقربة من الأسرة.

وكان آخر ظهور لسمية الألفي قبل وفاتها في موقع تصوير فيلم «سفاح التجمع» بطولة نجلها الفيشاوي، حيث حرصت على متابعة تصوير بعض المشاهد دعماً له، بعد غياب استمر سنوات عن الساحة الفنية بسبب حالتها الصحية.

وعانت الفنانة الراحلة لمدة 6 مرض السرطان، بما في ذلك ورم نادر وخطير تطلب رحلة علاج طويلة وسفراً إلى لإجراء عمليات دقيقة، قبل أن تتحسن حالتها لفترة.

وُلدت سمية الألفي في مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية عام 1953، وحصلت على ليسانس آداب قسم اجتماع، وبدأت مشوارها الفني في أواخر السبعينيات، وقدمت أكثر من 100 عمل متنوع بين السينما والمسرح والتلفزيون، وشاركت في أعمال بارزة مثل «ليالي الحلمية» و«العطار والسبع بنات».

وتزوجت الراحلة من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وأنجبت منه الفنان أحمد الفيشاوي وشقيقه عمر.