براد بيت يحقق انتصاراً قضائياً على أنجلينا جولي في نزاع مصنع النبيذ
براد بيت يحقق انتصاراً قضائياً على أنجلينا جولي في نزاع مصنع النبيذ
A-
A+

براد بيت يحقق انتصاراً قضائياً على أنجلينا جولي في نزاع مصنع النبيذ

فن

2025-12-20 | 04:20
براد بيت يحقق انتصاراً قضائياً على أنجلينا جولي في نزاع مصنع النبيذ
العودة الى الأعلى
Aljadeed
براد بيت يحقق انتصاراً قضائياً على أنجلينا جولي في نزاع مصنع النبيذ

سجّل النجم العالمي براد بيت تقدّماً لافتاً في نزاعه القضائي المستمر مع زوجته السابقة أنجلينا جولي حول ملكية مصنع النبيذ الفرنسي «شاتو ميرافيل»، بعدما أصدر قاضٍ حكماً لصالحه.

وألزمت المحكمة جولي بتسليم رسائل بريد إلكتروني ورسائل نصّية خاصة تتعلق ببيع حصتها في المصنع، الذي كانا قد اشترياه خلال فترة زواجهما، وفقاً لوثائق قضائية رسمية. وبموجب الحكم، أمام جولي مهلة 45 يوماً لتقديم هذه المراسلات.

ونقل مصدر مطّلع أن تلك الرسائل قد تُظهر أن جولي لم تكن واضحة منذ البداية بشأن نواياها الحقيقية في بيع حصتها من المشروع. في المقابل، أعرب فريقها القانوني عن استيائه من القرار، حيث قال محاميها بول مورفي إن الحكم يمثّل تفسيراً مخيباً لقانون السرّية في ولاية كاليفورنيا، مؤكداً نيتهم استئنافه.

ويأتي هذا التطور في إطار الدعوى التي رفعها بيت ضد جولي، متهماً إياها ببيع حصتها في مزرعة العنب بشكل غير قانوني إلى مجموعة «ستولي» عام 2021، خلافاً لاتفاق سابق بينهما يقضي بعدم التصرف في الحصص دون موافقة متبادلة.

وتعود ملكية «شاتو ميرافيل» إلى عام 2008، حين اشتراه الزوجان السابقان مقابل نحو 28.4 مليون دولار، وكانا يخططان لتحويله إلى مشروع عائلي مشترك. إلا أن الخلافات القانونية تصاعدت بعد انفصالهما عام 2019، رغم أن تسوية الطلاق النهائية لم تتم إلا في عام 2024.

ولا يزال النزاع قائماً، وسط تبادل اتهامات بين الطرفين بشأن خرق الاتفاقات وانتهاك الخصوصية، في واحدة من أكثر القضايا القانونية تعقيداً بين نجوم هوليوود.

ماغي بو غصن تكشف أسرارها في الحلقة الثانية من Neshan X
05:28

ماغي بو غصن تكشف أسرارها في الحلقة الثانية من Neshan X

تطل سوبر ستار الدراما اللبنانية ماغي بو غصن، في الحلقة الثانية من برنامج Neshan X، حيث تكشف عن جوانب شخصية ومهنية جديدة من حياتها، في حلقة تعد بالكثير من الصراحة والجرأة.

05:28

ماغي بو غصن تكشف أسرارها في الحلقة الثانية من Neshan X

تطل سوبر ستار الدراما اللبنانية ماغي بو غصن، في الحلقة الثانية من برنامج Neshan X، حيث تكشف عن جوانب شخصية ومهنية جديدة من حياتها، في حلقة تعد بالكثير من الصراحة والجرأة.

جدل واسع بعد تصريحات ياسمين عز عن الفنان محمد صبحي
05:22

جدل واسع بعد تصريحات ياسمين عز عن الفنان محمد صبحي

أثارت تصريحات الإعلامية ياسمين عز، حول الفنان محمد صبحي، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعليقها على تصريحاته السابقة التي انتقد فيها فيلم "الست"، المقتبس عن سيرة كوكب الشرق أم كلثوم.

05:22

جدل واسع بعد تصريحات ياسمين عز عن الفنان محمد صبحي

أثارت تصريحات الإعلامية ياسمين عز، حول الفنان محمد صبحي، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعليقها على تصريحاته السابقة التي انتقد فيها فيلم "الست"، المقتبس عن سيرة كوكب الشرق أم كلثوم.

بعد غياب طويل عن التمثيل.. وفاة الممثل اللبناني وليد العلايلي
05:01

بعد غياب طويل عن التمثيل.. وفاة الممثل اللبناني وليد العلايلي

فُوجئ الوسط الفني اللبناني، اليوم السبت، بخبر وفاة الممثل وليد العلايلي، في نبأ صادم لزملائه ومحبيه.

05:01

بعد غياب طويل عن التمثيل.. وفاة الممثل اللبناني وليد العلايلي

فُوجئ الوسط الفني اللبناني، اليوم السبت، بخبر وفاة الممثل وليد العلايلي، في نبأ صادم لزملائه ومحبيه.

ماغي بو غصن تكشف أسرارها في الحلقة الثانية من Neshan X
05:28
جدل واسع بعد تصريحات ياسمين عز عن الفنان محمد صبحي
05:22
بعد غياب طويل عن التمثيل.. وفاة الممثل اللبناني وليد العلايلي
05:01
أسرة نيفين مندور تعلن تفاصيل العزاء بعد وفاتها المأساوية
04:44

