أحمد العوضي: "قررت الزواج ولن أبقى أعزب لإرضاء أحد"
أحمد العوضي: "قررت الزواج ولن أبقى أعزب لإرضاء أحد"
أحمد العوضي: "قررت الزواج ولن أبقى أعزب لإرضاء أحد"

فن

2025-12-20 | 04:36
أحمد العوضي: "قررت الزواج ولن أبقى أعزب لإرضاء أحد"
Aljadeed
أحمد العوضي: "قررت الزواج ولن أبقى أعزب لإرضاء أحد"

أعلن الفنان أحمد العوضي ارتباطه الرسمي، مؤكداً أن موعد حفل الزفاف سيتم تحديده قريباً، وذلك خلال تواصله مع جمهوره على هامش مشاركته في إحدى الفعاليات الفنية.

وجاء إعلان العوضي مصحوباً بتفاعل واسع، بعدما ردّ بحسم على تساؤلات حول إمكانية انزعاج بعض محبيه من قرار زواجه، مشدداً على أنه لن يؤجل هذه الخطوة لإرضاء أحد، وقال إن الزواج أمر شرعي ولا يمكن أن يبقى أعزب بسبب آراء الآخرين.

بالتزامن، طرحت قناة «DMC» البرومو الدعائي لحلقة العوضي مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، والمقرر عرضها يوم الأحد، حيث ينتظر الجمهور حلقة خاصة يتحدث فيها العوضي بصراحة عن جوانب من حياته الشخصية والمهنية، ويرد على عدد من الشائعات التي لاحقته خلال الفترة الماضية، خاصة بعد انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وخلال البرومو، أشادت إسعاد يونس بالحلقة ووصفتها بأنها من أكثر الحلقات المنتظرة، فيما عبّر العوضي عن ارتباطه القوي بالجمهور، مؤكداً أن حب الناس يمثل له دافعاً أساسياً للاستمرار والنجاح، مشيراً إلى تفاعله الكبير مع الجمهور خلال عرض أعماله.

كما تطرق الحديث إلى الجدل المثار حول تصريحه بشأن أجره الفني، حيث أكد أنه كان يتحدث بواقعية، إضافة إلى تعليقه على انفصاله، مشدداً على رفضه الحديث عن أي علاقة شخصية بعد انتهائها احتراماً للطرف الآخر.

