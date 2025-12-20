بعد غياب طويل عن التمثيل.. وفاة الممثل اللبناني وليد العلايلي

أُعلن عن وفاة المتسابق السابق في برنامج MasterChef، مات غانيون، عن عمر لم يُكشف عنه، وذلك وفق ما ورد في نعيه، الذي أشار إلى أنه توفي بشكل «مفاجئ» يوم الاثنين 15 كانون الأول/ديسمبر، من دون الكشف عن سبب الوفاة.