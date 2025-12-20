بعد غياب طويل عن التمثيل.. وفاة الممثل اللبناني وليد العلايلي

وكjن العلايلي قد غاب خلال السنوات الأخيرة عن الساحة الدرامية، بعدما قدّم مسيرة فنية امتدت لسنوات. وبدأ مشواره في التمثيل عام 1999، وشارك في عدد من الأعمال اللبنانية والعربية والعالمية، من أبرزها مسلسلا «طالبين القرب» و«عشق النساء»، حيث ترك بصمة لافتة بأدواره المتنوعة.
توفيت الفنانة المصرية سمية الألفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد صراع مع المرض، وفق ما أفادت به مصادر مقربة من العائلة. وقد شيّع جثمان الراحلة عقب صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود في منطقة المهندسين، بحضور عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء ونجوم الوسط الفني.
أُعلن عن وفاة المتسابق السابق في برنامج MasterChef، مات غانيون، عن عمر لم يُكشف عنه، وذلك وفق ما ورد في نعيه، الذي أشار إلى أنه توفي بشكل «مفاجئ» يوم الاثنين 15 كانون الأول/ديسمبر، من دون الكشف عن سبب الوفاة.
يعيش المصمم العالمي كالفن كلاين، البالغ من العمر 83 عامًا، علاقة عاطفية منذ نحو عشر سنوات مع عارض الأزياء السابق كيفن بايكر، البالغ 37 عامًا، في علاقة لفتت الأنظار بسبب فارق العمر الكبير بين الطرفين، والذي يصل إلى 46 عامًا.