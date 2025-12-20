الأخبار
ماغي بو غصن تكشف أسرارها في الحلقة الثانية من Neshan X
ماغي بو غصن تكشف أسرارها في الحلقة الثانية من Neshan X
A-
A+

ماغي بو غصن تكشف أسرارها في الحلقة الثانية من Neshan X

فن

2025-12-20 | 05:28
ماغي بو غصن تكشف أسرارها في الحلقة الثانية من Neshan X
Aljadeed
ماغي بو غصن تكشف أسرارها في الحلقة الثانية من Neshan X

تطل سوبر ستار الدراما اللبنانية ماغي بو غصن، في الحلقة الثانية من برنامج Neshan X، حيث تكشف عن جوانب شخصية ومهنية جديدة من حياتها، في حلقة تعد بالكثير من الصراحة والجرأة.

وتشهد الحلقة، التي تُعرض يوم الثلاثاء الساعة 21:30 على قناة الجديد، ظهور ماغي بو غصن في أجواء مليئة بالمشاعر، حيث لا تخلو من الدموع والاعترافات الصريحة، إلى جانب تصريحات جريئة تكشف للمرة الأولى عن تفاصيل مهمة في مسيرتها الفنية وحياتها الشخصية.

كما سيتم عرض الحلقة بالتزامن على منصة يوتيوب من خلال قناة الجديد فن، لتتيح للجمهور متابعة البرنامج من مختلف أنحاء العالم، ومواكبة كل جديد من النجمة اللبنانية.

ويُعد برنامج Neshan X منصة حوارية متميزة، تجمع بين النجوم والمشاهدين، لتقديم حوارات صريحة ومباشرة حول مختلف القضايا الفنية والشخصية، مع أسلوب يجمع بين الترفيه والمعلومة، ويتيح للمشاهد التعرف على خفايا حياة الفنانين بعيداً عن الأضواء الرسمية.

تابعوا الحلقة الثانية مع ماغي بو غصن يوم الثلاثاء الساعة 21:30 على الجديد، وبالتزامن عبر يوتيوب، لمشاهدة كل الصراحة والجرأة في NeshanXMaguy.

 

