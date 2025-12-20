ماغي بو غصن تكشف أسرارها في الحلقة الثانية من Neshan X

وتشهد الحلقة، التي تُعرض يوم الثلاثاء الساعة 21:30 على الجديد، ظهور في أجواء مليئة بالمشاعر، حيث لا تخلو من الدموع والاعترافات الصريحة، إلى جانب تصريحات جريئة تكشف للمرة الأولى عن تفاصيل مهمة في مسيرتها الفنية وحياتها الشخصية.

كما سيتم عرض الحلقة بالتزامن على منصة من خلال قناة الجديد فن، لتتيح للجمهور متابعة البرنامج من مختلف أنحاء ، ومواكبة كل جديد من .

ويُعد برنامج Neshan X منصة حوارية متميزة، تجمع بين النجوم والمشاهدين، لتقديم حوارات صريحة ومباشرة حول مختلف الفنية والشخصية، مع أسلوب يجمع بين الترفيه والمعلومة، ويتيح للمشاهد التعرف على خفايا حياة الفنانين بعيداً عن الأضواء الرسمية.

تابعوا الحلقة الثانية مع ماغي بو غصن يوم الثلاثاء الساعة 21:30 على الجديد، وبالتزامن عبر يوتيوب، لمشاهدة كل الصراحة والجرأة في NeshanXMaguy.