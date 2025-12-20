وفاة متسابق MasterChef الأميركي مات غانيون بشكل مفاجئ

وغانيون منحدر من مدينة كرومويل في ولاية كونيتيكت الأميركية، وكان معروفًا لدى جمهور البرنامج رغم أن عمله الأساسي كان في مجال البناء. وشارك غانيون في الموسم من النسخة الأميركية للبرنامج عام 2021، الذي حمل عنوان Legends، حيث قدّم مهاراته في الطهي أمام المؤلفة من الشيف العالمي غوردون رامزي، إلى جانب آرون وجو باستينيش. وشهد ذلك الموسم مشاركة عدد من ضيوف الشرف من مشاهير الطهاة، من بينهم باولا دين وكيرتس ، ما أضفى عليه طابعًا مميزًا. وقد نعى محبو البرنامج رحيل غانيون بكلمات مؤثرة، مستذكرين حضوره الهادئ وشغفه بالطبخ الذي قاده إلى واحدة من أبرز مسابقات الطهي في .