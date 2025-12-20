كالفن كلاين يعيش علاقة عاطفية مع شريك أصغر منه بـ46 عامًا

وظهر الثنائي
لأول مرة بشكل علني عام 2016، خلال مشاركتهما في مؤتمر أُقيم في الهند
، قبل أن يحرصا لاحقًا على الظهور معًا في مناسبات محدودة بعيدًا عن الأضواء الإعلامية المكثفة. وقبل ارتباطه ببايكر، كان اسم كالفن كلاين
قد ارتبط بعلاقات عاطفية مع رجال أصغر سنًا، وهو ما لم يُخفه في مناسبات سابقة. وعلى صعيد حياته الشخصية، سبق للمصمم الشهير أن تزوّج مرتين من نساء
، وله ابنة من إحدى زيجاته. ويُعد كالفن كلاين من أبرز الأسماء في عالم الموضة العالمية، حيث أسّس علامة تحمل اسمه وحقّق من خلالها نجاحًا استثنائيًا جعله أحد أكثر المصممين تأثيرًا في صناعة الأزياء على مستوى العالم
.