كالفن كلاين يعيش علاقة عاطفية مع شريك أصغر منه بـ46 عامًا

يعيش المصمم العالمي ، البالغ من العمر 83 عامًا، علاقة عاطفية منذ نحو عشر سنوات مع عارض الأزياء السابق كيفن بايكر، البالغ 37 عامًا، في علاقة لفتت الأنظار بسبب فارق العمر الكبير بين الطرفين، والذي يصل إلى 46 عامًا.