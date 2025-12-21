هجوم ناري من ياسمين الخطيب على ياسمين عز دفاعًا عن محمد صبحي

وعبرت عن استيائها من الضجة المثارة حول تصريحات ياسمين عز، من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع «فيسبوك»، قالت فيه إنها تندهش من حجم الاهتمام بما قيل عن الفنان الكبير صبحي، متسائلة عن سبب الالتفات إلى آراء وصفتها بأنها تفتقر إلى والمنطق، مستخدمة عبارات قاسية أثارت بدورها ردود فعل متباينة.

وفي سياق متصل، كانت ياسمين عز قد وجهت رسالة حادة إلى محمد صبحي، مطالبة إياه بالالتزام بحدوده ومراعاة الآداب في الحديث، معتبرة أن تصريحاته تمثل «سقطة كبيرة» في تاريخه الفني، وتطرقت إلى بعض أعماله السابقة بأسلوب اعتبره كثيرون مسيئًا.

وعقب إذاعة الحلقة، شهدت صفحات ياسمين عز على ، ولا سيما «فيسبوك»، موجة من التعليقات الغاضبة، حيث دافع عدد كبير من المتابعين عن الفنان محمد صبحي، مؤكدين مكانته كأحد رموز الفن المصري، ومعتبرين أن ما ورد في حديث ياسمين عز يحمل إساءة غير مبررة لتاريخه الفني.