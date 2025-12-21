حقيقة سحب الجنسية المصرية من البلوغر علي حسن بعد التحاقه بالجيش الامريكي!

عاجل
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: العلاقة بين الرئيس عون و"حزب الله" جيدة جداً ولقاء حصل بين مستشار رئيس الجمهورية ديدي رحال ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والتنسيق قائم ومستمر
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: العلاقة بين الرئيس عون و"حزب الله" جيدة جداً ولقاء حصل بين مستشار رئيس الجمهورية ديدي رحال ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والتنسيق قائم ومستمر
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: أتمنى أن يكون كلام الرئيس سلام "مُنسّق" مع الرئيسين عون وبري وعلى الدولة اللبنانية وضع مسار واضح للمرحلة المقبلة
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: أتمنى أن يكون كلام الرئيس سلام "مُنسّق" مع الرئيسين عون وبري وعلى الدولة اللبنانية وضع مسار واضح للمرحلة المقبلة
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يُقال
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
18 o
AlJadeedTv
البقاع
7 o
AlJadeedTv
الجنوب
18 o
AlJadeedTv
الشمال
13 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
12 o
AlJadeedTv
كسروان
18 o
AlJadeedTv
متن
18 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يُقال
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
حقيقة سحب الجنسية المصرية من البلوغر علي حسن بعد التحاقه بالجيش الامريكي!
حقيقة سحب الجنسية المصرية من البلوغر علي حسن بعد التحاقه بالجيش الامريكي!
A-
A+

حقيقة سحب الجنسية المصرية من البلوغر علي حسن بعد التحاقه بالجيش الامريكي!

فن

2025-12-21 | 11:04
حقيقة سحب الجنسية المصرية من البلوغر علي حسن بعد التحاقه بالجيش الامريكي!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
حقيقة سحب الجنسية المصرية من البلوغر علي حسن بعد التحاقه بالجيش الامريكي!

شهدت منصات التواصل الاجتماعي المصرية خلال الساعات الماضية حالة من الجدل الواسع، بعد تداول أخبار تفيد بسحب الجنسية المصرية من البلوغر المعروف علي حسن، على خلفية قرارات رسمية تتعلق بعدد من المصريين المقيمين خارج البلاد. وسرعان ما انتشر الخبر بشكل كبير، ما أثار قلق المتابعين ودفع العديد من الصفحات والمواقع إلى تداوله دون التحقق الدقيق من تفاصيله.

وتعود بداية الأزمة إلى نشر الجريدة الرسمية في مصر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2025، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن ثلاثة أشخاص، من بينهم اسم علي حسن، وهو ما تسبب في حالة من الالتباس نظرًا لشهرة البلوغر الذي يحمل الاسم نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما صدر قرار آخر رقم 79 لسنة 2025، نص على إسقاط الجنسية المصرية عن علي حسن عبد العزيز عبد المعطي مرعي، من مواليد محافظة الغربية بتاريخ 3 نوفمبر 1991، وذلك بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق، إلى جانب سحب الجنسية من شخصين آخرين للسبب ذاته.

وفي خضم الجدل، نشر البلوغر علي حسن مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك، عبّر فيه عن صدمته من تداول الخبر، قبل أن يوضح لاحقًا أن ما حدث مجرد تشابه أسماء، مؤكدًا أن الشخص المعني بالقرار يختلف عنه في اسم الأب واسم الأم والرقم القومي.

وأشار علي حسن إلى ارتياحه بعد اتضاح الحقيقة، معربًا في الوقت نفسه عن استيائه من فكرة سحب الجنسية من أي مواطن، مؤكدًا أن هدفه من الفيديو توضيح الحقائق ووقف انتشار المعلومات المضللة.

اقرأ ايضا في فن

مفاجآت صادمة في قضية سارة خليفة ومقاطع خطيرة داخل غرفة نومها
11:07

مفاجآت صادمة في قضية سارة خليفة ومقاطع خطيرة داخل غرفة نومها

كشفت التحقيقات الجارية في قضية المخدرات الكبرى في مصر، المتهمة فيها الإعلامية المصرية سارة خليفة إلى جانب 27 متهمًا آخرين، عن تطورات خطيرة ومفاجآت جديدة تتعلق بمقاطع مصورة وتسجيلات عُثر عليها داخل هاتف المتهمة.

11:07

مفاجآت صادمة في قضية سارة خليفة ومقاطع خطيرة داخل غرفة نومها

كشفت التحقيقات الجارية في قضية المخدرات الكبرى في مصر، المتهمة فيها الإعلامية المصرية سارة خليفة إلى جانب 27 متهمًا آخرين، عن تطورات خطيرة ومفاجآت جديدة تتعلق بمقاطع مصورة وتسجيلات عُثر عليها داخل هاتف المتهمة.

فرح يوسف توجه رسالة حب لوطنها سوريا وتدعو جميع السوريين للوحدة
08:43

فرح يوسف توجه رسالة حب لوطنها سوريا وتدعو جميع السوريين للوحدة

ردّت الفنانة السورية فرح يوسف على أحد معجبيها برسالة مليئة بالحب والانتماء لأبناء وطنها، معبّرة فيها عن ألمها الكبير تجاه ما تعرّض له أهلها خلال سنوات الحرب الطويلة، وفي الوقت نفسه دعت إلى الوحدة والعمل من أجل إعادة بناء سوريا.

08:43

فرح يوسف توجه رسالة حب لوطنها سوريا وتدعو جميع السوريين للوحدة

ردّت الفنانة السورية فرح يوسف على أحد معجبيها برسالة مليئة بالحب والانتماء لأبناء وطنها، معبّرة فيها عن ألمها الكبير تجاه ما تعرّض له أهلها خلال سنوات الحرب الطويلة، وفي الوقت نفسه دعت إلى الوحدة والعمل من أجل إعادة بناء سوريا.

فيديو هدير عبد الرازق و محمد اوتاكا يعود الى الواجهة واعترافات صادمة
07:23

فيديو هدير عبد الرازق و محمد اوتاكا يعود الى الواجهة واعترافات صادمة

كشفت التحقيقات الجارية في قضية مقاطع الفيديو المتداولة للبلوغرَين هدير عبد الرازق ومحمد أوتاكا عن تطورات جديدة ومفاجآت لافتة، أعادت القضية إلى واجهة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تباين في الروايات وتبادل للاتهامات بين الطرفين.

07:23

فيديو هدير عبد الرازق و محمد اوتاكا يعود الى الواجهة واعترافات صادمة

كشفت التحقيقات الجارية في قضية مقاطع الفيديو المتداولة للبلوغرَين هدير عبد الرازق ومحمد أوتاكا عن تطورات جديدة ومفاجآت لافتة، أعادت القضية إلى واجهة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تباين في الروايات وتبادل للاتهامات بين الطرفين.

اخترنا لك
مفاجآت صادمة في قضية سارة خليفة ومقاطع خطيرة داخل غرفة نومها
11:07
فرح يوسف توجه رسالة حب لوطنها سوريا وتدعو جميع السوريين للوحدة
08:43
فيديو هدير عبد الرازق و محمد اوتاكا يعود الى الواجهة واعترافات صادمة
07:23
توتر جديد في عائلة بيكهام بعد إلغاء متابعة متبادل على "إنستغرام"
07:12

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
يُقال
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025