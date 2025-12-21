حقيقة سحب الجنسية المصرية من البلوغر علي حسن بعد التحاقه بالجيش الامريكي!

وتعود بداية الأزمة إلى نشر الجريدة الرسمية في مصر قرار رقم 77 لسنة 2025، بشأن إسقاط الجنسية عن ثلاثة أشخاص، من بينهم اسم ، وهو ما تسبب في من الالتباس نظرًا لشهرة البلوغر الذي يحمل الاسم نفسه على .

كما صدر قرار آخر رقم 79 لسنة 2025، نص على إسقاط الجنسية المصرية عن علي حسن عبد عبد المعطي مرعي، من مواليد محافظة بتاريخ 3 نوفمبر 1991، وذلك بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق، إلى جانب سحب الجنسية من شخصين آخرين للسبب ذاته.

وفي خضم الجدل، نشر البلوغر علي حسن مقطع فيديو عبر حسابه على ، عبّر فيه عن صدمته من تداول الخبر، قبل أن يوضح لاحقًا أن ما حدث مجرد تشابه أسماء، مؤكدًا أن الشخص المعني بالقرار يختلف عنه في اسم الأب واسم الأم والرقم القومي.

وأشار علي حسن إلى ارتياحه بعد اتضاح الحقيقة، معربًا في الوقت نفسه عن استيائه من فكرة سحب الجنسية من أي مواطن، مؤكدًا أن هدفه من الفيديو توضيح الحقائق ووقف انتشار المعلومات المضللة.