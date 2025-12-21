حقيقة سحب الجنسية المصرية من البلوغر علي حسن بعد التحاقه بالجيش الامريكي!

وتعود بداية الأزمة إلى نشر الجريدة الرسمية في مصر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2025، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن ثلاثة أشخاص، من بينهم اسم علي حسن، وهو ما تسبب في حالة من الالتباس نظرًا لشهرة البلوغر الذي يحمل الاسم نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما صدر قرار آخر رقم 79 لسنة 2025، نص على إسقاط الجنسية المصرية عن علي حسن عبد العزيز عبد المعطي مرعي، من مواليد محافظة الغربية بتاريخ 3 نوفمبر 1991، وذلك بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق، إلى جانب سحب الجنسية من شخصين آخرين للسبب ذاته.
وفي خضم الجدل، نشر البلوغر علي حسن مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك، عبّر فيه عن صدمته من تداول الخبر، قبل أن يوضح لاحقًا أن ما حدث مجرد تشابه أسماء، مؤكدًا أن الشخص المعني بالقرار يختلف عنه في اسم الأب واسم الأم والرقم القومي.
وأشار علي حسن إلى ارتياحه بعد اتضاح الحقيقة، معربًا في الوقت نفسه عن استيائه من فكرة سحب الجنسية من أي مواطن، مؤكدًا أن هدفه من الفيديو توضيح الحقائق ووقف انتشار المعلومات المضللة.