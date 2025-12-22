وفاة الممثل الأميركي جيمس رانسون عن 46 عاماً

وبرز رانسون لدى الجمهور من خلال تجسيده شخصية «زيغي سوبوتكا» في الموسم الثاني من مسلسل The Wire الذي عُرض على HBO، إلى جانب مشاركته في عدد من المسلسلات والأفلام التلفزيونية. ووفق سجلات County Medical Examiner المنشورة عبر الإنترنت، سُجّل رحيله يوم الجمعة الماضي. وكان آخر ظهور تلفزيوني لرانسون في حلقة من الموسم الثاني لمسلسل Poker Face التي بُثت في حزيران الماضي. ويُذكر أن الممثل كان قد تحدث في مقابلات سابقة عام 2016 عن ابتعاده عن تعاطي المخدرات من المعاناة، مؤكداً أنه تجاوز تلك المرحلة وبدأ صفحة في حياته.