وفاة الممثل الأميركي جيمس رانسون عن 46 عاماً

وبرز رانسون لدى الجمهور من خلال تجسيده شخصية «زيغي سوبوتكا» في الموسم الثاني من مسلسل The Wire الذي عُرض على قناة HBO، إلى جانب مشاركته في عدد من المسلسلات والأفلام التلفزيونية. ووفق سجلات los angeles County Medical Examiner المنشورة عبر الإنترنت، سُجّل رحيله يوم الجمعة الماضي. وكان آخر ظهور تلفزيوني لرانسون في حلقة من الموسم الثاني لمسلسل Poker Face التي بُثت في حزيران الماضي. ويُذكر أن الممثل كان قد تحدث في مقابلات سابقة عام 2016 عن ابتعاده عن تعاطي المخدرات بعد سنوات من المعاناة، مؤكداً أنه تجاوز تلك المرحلة وبدأ صفحة جديدة في حياته.
تصدّر اسم الممثلة السعودية عائشة كاي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار فيديو ظهرت فيه بفستان زفاف وهي ترقص بطريقة احترافية، ما أثار موجة واسعة من الجدل.
تفاعل واسع شهده رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو مؤثر ظهر فيه عمر الفيشاوي في حالة حزن عميق عقب انتهاء مراسم دفن والدته الفنانة الراحلة سمية الألفي، حيث بدا جالسًا أمام المقبرة منهارًا، في مشهد إنساني لامس مشاعر المتابعين.
حلّت الممثلة السورية كندة علوش ضيفةً على الإعلامية عبلة سلامة في حلقة جديدة من برنامج "عندك وقت مع عبلة"، حيث فتحت قلبها للحديث عن محطات مفصلية في حياتها الفنية والشخصية.