نقابة المهن التمثيلية تطمئن على صحة الفنان إدوارد بعد ظهوره على كرسي متحرك

طمأنت في مصر جمهور الفنان المصري إدوارد على حالته الصحية، وذلك بعد ظهوره على كرسي متحرك في مقطع فيديو جرى تداوله على وأثار قلق المتابعين.

وأوضحت النقابة في بيان رسمي أن إدوارد تعرّض لالتواء بسيط في القدم، وهو عارض صحي لا يدعو للقلق، وقد تم التعامل معه طبيًا وفق الإجراءات المعتادة. وأضاف البيان أن الحالة الصحية للفنان مستقرة وجيدة جدًا، وأنه يمارس حياته اليومية بشكل طبيعي من دون أي مشكلات صحية تستدعي المتابعة أو القلق. وفي السياق نفسه، وجّهت النقابة تحذيرًا لوسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، دعت فيه إلى تحري الدقة وعدم التهويل في ما يتعلق بالأخبار الصحية للفنانين، والابتعاد عن نشر الشائعات، مؤكدة أن صحة إدوارد بخير ومتمنية له دوام الصحة والعافية. ويُذكر أن إدوارد كان قد كشف مؤخرًا عن مروره بوعكة صحية سابقة، تمثّلت بإصابته بسرطان في الكلى اكتُشف بالصدفة، ما استدعى استئصال الكلى اليسرى، إضافة إلى تعرضه لاحقًا لجلطة قلبية، قبل أن يستقر وضعه الصحي في الفترة .