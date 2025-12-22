بعد أزمة محمد صبحي.. محمد إمام يعلّق على جدل فيلم «الست»

وعبر حسابه الرسمي على إنستغرام
، عبّر إمام عن موقفه من الأزمة، مشيدًا بصنّاع الفيلم ومكانتهم في السينما المصرية
، ومؤكدًا في الوقت نفسه تقديره الكبير للفنان محمد صبحي
رغم اختلافه مع بعض تصريحاته. وقال إمام في تعليقه إن صنّاع فيلم «الست» من أمهر المحترفين في صناعة السينما المصرية وينافسون عالميًا حتى مع اختلاف الآراء حول العمل، معتبرًا محمد صبحي من أهم الفنانين في الوطن العربي
، ومختتمًا حديثه بتوجيه التحية للجميع. وكان محمد صبحي قد أثار جدلًا واسعًا بعد اعتراضه على بعض تفاصيل الفيلم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي
، حيث وجّه حديثه إلى منى زكي
، معتبرًا أن بعض المشاهد لا تعكس الحقيقة الإنسانية لأم كلثوم، ومؤكدًا أنه عاصر فترتها عن قرب. كما شدّد صبحي على أن التركيز في الأعمال التي تتناول السير الذاتية يجب أن يكون على الإنجاز الفني لا الحياة الشخصية، معتبرًا أن إبراز الجوانب السلبية يُسيء إلى تاريخ فني وإنساني راسخ. ورغم الانتقادات، وصف صبحي فيلم «الست» بأنه عمل فني عظيم، مشيرًا إلى أن بعض المشاهد كان يمكن الاستغناء عنها. ويواصل فيلم «الست» تحقيق نجاح جماهيري لافت، إذ بلغت إيراداته نحو 17 مليونًا و903 آلاف و780 جنيهًا خلال أول عشرة أيام عرض، في مؤشر على الإقبال الكبير من الجمهور. الفيلم من سيناريو أحمد مراد
، وإخراج مروان حامد
، ويشارك في بطولته إلى جانب منى زكي كل من محمد فراج
وسيد رجب
، مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف.