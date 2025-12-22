أزمة جديدة بين فيكتوريا بيكهام وبروكلين تثير التكهنات

ووفق ما رصده المستخدمون، لا يتابع شقيقيه روميو بيكهام وكروز بيكهام، وهما بدورهما لا يتابعانه، كما تبيّن أن زوجته نيكولا بيلتز لا تتابع ديفيد ولا ، ما عزّز فرضية القطيعة العائلية. وكان بيكهام أول من علّق علنًا عبر «ستوري» على ، مؤكدًا أن والديه لم يقوما بحظر ابنهما، موضحًا أنهم استيقظوا ليجدوا أنفسهم محظورين، في تصريح زاد الغموض حول ما جرى. وبحسب تقارير صحفية، تعود جذور الخلاف إلى زفاف بروكلين ونيكولا عام 2022، حيث أُثيرت آنذاك توترات مرتبطة بفستان الزفاف وتدخلات مزعومة، قيل إنها ألقت بظلالها على العلاقة العائلية. وفي الأشهر ، تعززت مؤشرات القطيعة مع غياب بروكلين ونيكولا عن احتفال عيد ميلاد ديفيد الخمسين في ، وسط روايات ربطت الغياب بخلافات جانبية، ما أبقى ملف عائلة بيكهام مفتوحًا على مزيد من الجدل.