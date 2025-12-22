أزمة جديدة بين فيكتوريا بيكهام وبروكلين تثير التكهنات

ووفق ما رصده المستخدمون، لا يتابع بروكلين شقيقيه روميو بيكهام وكروز بيكهام، وهما بدورهما لا يتابعانه، كما تبيّن أن زوجته نيكولا بيلتز لا تتابع ديفيد ولا فيكتوريا، ما عزّز فرضية القطيعة العائلية. وكان كروز بيكهام أول من علّق علنًا عبر «ستوري» على إنستغرام، مؤكدًا أن والديه لم يقوما بحظر ابنهما، موضحًا أنهم استيقظوا ليجدوا أنفسهم محظورين، في تصريح زاد الغموض حول ما جرى. وبحسب تقارير صحفية، تعود جذور الخلاف إلى زفاف بروكلين ونيكولا عام 2022، حيث أُثيرت آنذاك توترات مرتبطة بفستان الزفاف وتدخلات مزعومة، قيل إنها ألقت بظلالها على العلاقة العائلية. وفي الأشهر الأخيرة، تعززت مؤشرات القطيعة مع غياب بروكلين ونيكولا عن احتفال عيد ميلاد ديفيد الخمسين في لندن، وسط روايات ربطت الغياب بخلافات جانبية، ما أبقى ملف عائلة بيكهام مفتوحًا على مزيد من الجدل.
تصدّر اسم الممثلة السعودية عائشة كاي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار فيديو ظهرت فيه بفستان زفاف وهي ترقص بطريقة احترافية، ما أثار موجة واسعة من الجدل.
تفاعل واسع شهده رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو مؤثر ظهر فيه عمر الفيشاوي في حالة حزن عميق عقب انتهاء مراسم دفن والدته الفنانة الراحلة سمية الألفي، حيث بدا جالسًا أمام المقبرة منهارًا، في مشهد إنساني لامس مشاعر المتابعين.
حلّت الممثلة السورية كندة علوش ضيفةً على الإعلامية عبلة سلامة في حلقة جديدة من برنامج "عندك وقت مع عبلة"، حيث فتحت قلبها للحديث عن محطات مفصلية في حياتها الفنية والشخصية.