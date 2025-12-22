الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الفنانة المغربية نورة فتحي تتعرض لحادث خطير من قبل سائق مخمور في بومباي
الفنانة المغربية نورة فتحي تتعرض لحادث خطير من قبل سائق مخمور في بومباي
A-
A+

الفنانة المغربية نورة فتحي تتعرض لحادث خطير من قبل سائق مخمور في بومباي

فن

2025-12-22 | 04:42
الفنانة المغربية نورة فتحي تتعرض لحادث خطير من قبل سائق مخمور في بومباي
العودة الى الأعلى
Aljadeed
الفنانة المغربية نورة فتحي تتعرض لحادث خطير من قبل سائق مخمور في بومباي

عاشت الفنانة نورة فتحي ساعات عصيبة عقب تعرضها لحادث سير خطير في مدينة مومباي، بعدما اصطدمت سيارتها بمركبة يقودها سائق تحت تأثير الكحول، في واقعة وصفتها لاحقًا بالمرعبة والمؤلمة.

ووفق المعطيات المتداولة، وقع الحادث قرابة الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السبت، أثناء توجه فتحي لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان  Sunburn Festival، حيث أكدت شرطة مومباي أن السائق المتسبب بالحادث كان مخمورًا، ما أدى إلى اصطدام عنيف بسيارتها استدعى نقلها فورًا إلى أحد المستشفيات لتلقي الإسعافات الأولية مع التشديد على أن حالة نورا الصحية مستقرة ولم تتعرض لإصابات خطيرة، وتم تسجيل قضية رسمية بحق السائق وإلقاء القبض عليه، وتوجيه تهم تتعلق بالقيادة المتهورة والقيادة تحت تأثير الكحول.
وفي مقطع مصور نشرته عبر حسابها على إنستغرام، طمأنت نورا جمهورها، كاشفة أن قوة الصدمة دفعتها بقوة داخل السيارة وأدت إلى ارتطام رأسها بالنافذة، موضحة أنها نجت بإصابات طفيفة وتعرضت لتورم ناتج عن ارتجاج في الرأس، مع استقرار حالتها الصحية رغم استمرار شعورها بالألم والصدمة. 
ووصفت فتحي ما عاشته بأنه من أكثر التجارب رعبًا في حياتها، مشيرة إلى أنها شعرت بأن حياتها تمر أمام عينيها في لحظة واحدة، كما وجهت رسالة توعوية حازمة دعت فيها إلى الامتناع عن القيادة تحت تأثير الكحول لما تشكله من خطر جسيم على الأرواح. 
تُعد نورا فتحي راقصة وممثلة ومنتجة كندية من أصول مغربية، حققت شهرة واسعة في السينما الهندية، وبرز اسمها عالميًا بأدائها الاستعراضي، خصوصًا بعد رقصة “ديلبر”، إلى جانب حضورها اللافت في برامج تلفزيون الواقع كعضو لجنة تحكيم، ودورها في تجسير الثقافات بين الهند والمغرب.
 

اقرأ ايضا في فن

عائشة كاي تفاجئ الجميع بظهورها بفستان الزفاف وفيديو لها يتصدر
09:57

عائشة كاي تفاجئ الجميع بظهورها بفستان الزفاف وفيديو لها يتصدر

تصدّر اسم الممثلة السعودية عائشة كاي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار فيديو ظهرت فيه بفستان زفاف وهي ترقص بطريقة احترافية، ما أثار موجة واسعة من الجدل.

09:57

عائشة كاي تفاجئ الجميع بظهورها بفستان الزفاف وفيديو لها يتصدر

تصدّر اسم الممثلة السعودية عائشة كاي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار فيديو ظهرت فيه بفستان زفاف وهي ترقص بطريقة احترافية، ما أثار موجة واسعة من الجدل.

عمر الفيشاوي ينهار في دفن والدته سمية الألفي
05:02

عمر الفيشاوي ينهار في دفن والدته سمية الألفي

تفاعل واسع شهده رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو مؤثر ظهر فيه عمر الفيشاوي في حالة حزن عميق عقب انتهاء مراسم دفن والدته الفنانة الراحلة سمية الألفي، حيث بدا جالسًا أمام المقبرة منهارًا، في مشهد إنساني لامس مشاعر المتابعين.

05:02

عمر الفيشاوي ينهار في دفن والدته سمية الألفي

تفاعل واسع شهده رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو مؤثر ظهر فيه عمر الفيشاوي في حالة حزن عميق عقب انتهاء مراسم دفن والدته الفنانة الراحلة سمية الألفي، حيث بدا جالسًا أمام المقبرة منهارًا، في مشهد إنساني لامس مشاعر المتابعين.

كندة علوش تتحدث عن مرضها وتؤكد: زواجي من عمرو يوسف مغامرة
04:56

كندة علوش تتحدث عن مرضها وتؤكد: زواجي من عمرو يوسف مغامرة

حلّت الممثلة السورية كندة علوش ضيفةً على الإعلامية عبلة سلامة في حلقة جديدة من برنامج "عندك وقت مع عبلة"، حيث فتحت قلبها للحديث عن محطات مفصلية في حياتها الفنية والشخصية.

04:56

كندة علوش تتحدث عن مرضها وتؤكد: زواجي من عمرو يوسف مغامرة

حلّت الممثلة السورية كندة علوش ضيفةً على الإعلامية عبلة سلامة في حلقة جديدة من برنامج "عندك وقت مع عبلة"، حيث فتحت قلبها للحديث عن محطات مفصلية في حياتها الفنية والشخصية.

اخترنا لك
عائشة كاي تفاجئ الجميع بظهورها بفستان الزفاف وفيديو لها يتصدر
09:57
عمر الفيشاوي ينهار في دفن والدته سمية الألفي
05:02
كندة علوش تتحدث عن مرضها وتؤكد: زواجي من عمرو يوسف مغامرة
04:56
أزمة جديدة بين فيكتوريا بيكهام وبروكلين تثير التكهنات
04:22

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025