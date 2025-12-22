الفنانة المغربية نورة فتحي تتعرض لحادث خطير من قبل سائق مخمور في بومباي

ووفق المعطيات المتداولة، وقع الحادث قرابة الساعة الثالثة ظهر يوم السبت، أثناء توجه فتحي لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان Sunburn Festival، حيث أكدت شرطة مومباي أن السائق المتسبب بالحادث كان مخمورًا، ما أدى إلى اصطدام عنيف بسيارتها استدعى نقلها فورًا إلى أحد المستشفيات لتلقي الإسعافات الأولية مع التشديد على أن نورا الصحية مستقرة ولم تتعرض لإصابات خطيرة، وتم تسجيل قضية رسمية بحق السائق وإلقاء القبض عليه، وتوجيه تهم تتعلق بالقيادة المتهورة والقيادة تحت تأثير الكحول.وفي مقطع مصور نشرته عبر حسابها على ، طمأنت نورا جمهورها، كاشفة أن قوة الصدمة دفعتها بقوة داخل السيارة وأدت إلى ارتطام رأسها بالنافذة، موضحة أنها نجت بإصابات طفيفة وتعرضت لتورم ناتج عن ارتجاج في الرأس، مع استقرار حالتها الصحية رغم استمرار شعورها بالألم والصدمة.ووصفت فتحي ما عاشته بأنه من أكثر التجارب رعبًا في حياتها، مشيرة إلى أنها شعرت بأن حياتها تمر أمام عينيها في لحظة واحدة، كما وجهت رسالة توعوية حازمة دعت فيها إلى الامتناع عن القيادة تحت تأثير الكحول لما تشكله من خطر جسيم على الأرواح.تُعد نورا فتحي راقصة وممثلة ومنتجة من أصول مغربية، حققت شهرة في السينما ، وبرز اسمها عالميًا بأدائها الاستعراضي، خصوصًا بعد رقصة “ديلبر”، إلى جانب حضورها اللافت في برامج تلفزيون الواقع كعضو لجنة تحكيم، ودورها في تجسير الثقافات بين والمغرب.