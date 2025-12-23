الأخبار
ماغي بو غصن عن مصالحتها مع سيرين عبد النور: بس تعملي فولو بعملها
ماغي بو غصن عن مصالحتها مع سيرين عبد النور: بس تعملي فولو بعملها
A-
A+

ماغي بو غصن عن مصالحتها مع سيرين عبد النور: بس تعملي فولو بعملها

فن

2025-12-23 | 14:30
ماغي بو غصن عن مصالحتها مع سيرين عبد النور: بس تعملي فولو بعملها
Aljadeed
ماغي بو غصن عن مصالحتها مع سيرين عبد النور: بس تعملي فولو بعملها

حلت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن ضيفة مع الاعلامي اللبناني نيشان في برنامج Neshan X الذي يعرض على شاشة الجديد، حيث فتحت قلبها لأول مرة وتحدثت بكل جرأة عن حياتها الشخصية والمهنية وكواليس الوسط الفني اللبناني من صداقات وخلافات واعمال.

ماغي تحدثت عن فرق الدين بينها وبين زوجها المنتج جمال سنان وتأثير ذلك على ابنيهما، فيما كشفت عن لحظات صعبة عاشتها مع ولديها بسبب عملها الفني وابتعادها عنهما في كثير من الاوقات بسبب التصوير.
وتحدثت ماغي في الحلقة ايضا عن تجربة مرضها الخطير الذي مرت به وهذا ما اوصت به ولديها على الهواء.
اما عن الوسط الفني اللبناني، فأكدت ماغي انه هناك اشخاص بـ100 وج، وردت على الاتهامات التي تلاحقها لكونها زوجة المنتج قائلة " عندي قراراتي ومني ديكتاتورة".
واطلقت ماغي في الحلقة تصريحات مفاجئة بينها " انا لست نجمة الدراما اللبنانية اليوم".
اما عن الهجوم او الانتقاد الذي تتعرض له من زملاء لها في الوسط، فكشفت ماغي انها في كثير من الاحيان كانت تتلقى اعذار منهم.
وكذلك علقت لأول مرة ماغي على انتشار صورتها كـ"خادمة" من مسلسل "مريانا" وردت على اتهامها بوضع فيتو على زملاء لها.
وعن مصالحتها مع سيرين عبد النور قالت " نحن مش اصدقاء وبس تعملي فولو بعملها".
وردت ماغي على تصريح نادين الراسي عنها، وختارت سلافة معمار و جمال سليمان.
وفي ختام الحلقة، فاجأها والدها على الهواء، مما دفعها هي ونيشان الى البكاء.

