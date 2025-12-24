الأخبار
سيليو صعب وزين قطامي يعلنان انتظار مولودهما الاول
سيليو صعب وزين قطامي يعلنان انتظار مولودهما الاول
سيليو صعب وزين قطامي يعلنان انتظار مولودهما الاول

فن

2025-12-24 | 03:30
سيليو صعب وزين قطامي يعلنان انتظار مولودهما الاول
Aljadeed
سيليو صعب وزين قطامي يعلنان انتظار مولودهما الاول

تعيش عائلة صعب لحظات فرح خاصة بعد إعلان سيليو صعب وزوجته زين قطامي عن انتظار مولودهما الأول، في خبر عائلي لاقى تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

 الثنائي اختار مشاركة اللحظة عبر صور أنيقة عكست أجواء من الهدوء والسعادة، فيما عبّرت زين عن مشاعرها بكلمات بسيطة عبر إنستغرام، مؤكدة أن نهاية العام تحمل لها نعمة استثنائية.
الخبر سرعان ما انتشر بين المتابعين، الذين أمطروا الزوجين برسائل التهنئة والتمنيات بالصحة والسلامة، مع إشادة واضحة بذوقهما الرفيع في طريقة الإعلان.
ويأتي هذا الحدث السعيد بعد أشهر قليلة من زفاف سيليو صعب وزين قطامي، الذي أُقيم في يوليو الماضي وسط احتفالات فخمة استمرت عدة أيام، وحضره عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، ما جعله من أبرز مناسبات الموسم.
بدوره، كان المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب قد وثّق في وقت سابق محطات مهمة من زفاف نجله، في لقطات لاقت إعجابًا كبيرًا. واليوم، تعود العائلة لتخطف الأضواء مجددًا بخبر حمل زين، في ختام مبهج لعام 2025 يحمل عنوان الاستمرارية والفرح العائلي.

 
 

