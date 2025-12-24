سيليو صعب وزين قطامي يعلنان انتظار مولودهما الاول

اختار مشاركة اللحظة عبر صور أنيقة عكست أجواء من الهدوء والسعادة، فيما عبّرت زين عن مشاعرها بكلمات بسيطة عبر ، مؤكدة أن نهاية العام تحمل لها نعمة استثنائية.

الخبر سرعان ما انتشر بين المتابعين، الذين أمطروا الزوجين برسائل التهنئة والتمنيات بالصحة والسلامة، مع إشادة واضحة بذوقهما الرفيع في طريقة الإعلان.

ويأتي هذا بعد أشهر قليلة من زفاف سيليو صعب وزين قطامي، الذي أُقيم في يوليو الماضي وسط احتفالات فخمة استمرت عدة أيام، وحضره عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، ما جعله من أبرز مناسبات الموسم.

بدوره، كان المصمم اللبناني العالمي صعب قد وثّق في وقت سابق محطات مهمة من زفاف نجله، في لقطات لاقت إعجابًا كبيرًا. واليوم، تعود العائلة لتخطف الأضواء مجددًا بخبر حمل زين، في ختام مبهج لعام 2025 يحمل عنوان الاستمرارية والفرح العائلي.