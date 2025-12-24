الأخبار
ما مصير مسلسل "اميلي في باريس" هل من موسم سادس؟
ما مصير مسلسل "اميلي في باريس" هل من موسم سادس؟
ما مصير مسلسل "اميلي في باريس" هل من موسم سادس؟

فن

2025-12-24 | 03:43
ما مصير مسلسل "اميلي في باريس" هل من موسم سادس؟
Aljadeed
ما مصير مسلسل "اميلي في باريس" هل من موسم سادس؟

ما زال مسلسل إميلي في باريس يحافظ على حضوره القوي رغم عدم صدور إعلان رسمي من نتفليكس بشأن تجديده لموسم سادس، إلا أن نهاية الموسم الخامس وما رافقها من تلميحات درامية أعادت إشعال فضول الجمهور حول مستقبل القصة والشخصيات الأساسية.

العمل، الذي يتابع رحلة إميلي في عالم التسويق والحياة الباريسية المتقلبة، واصل اللعب على وتر العلاقات العاطفية المعقدة، من خلال إبقاء مصير البطلة مفتوحًا بين خيارات متعددة، في مقدمتها علاقتها المتأرجحة مع غابرييل. هذا التوجّه عزز حالة الترقب، خصوصًا مع غياب الحسم في المشهد الأخير.
تراجع ظهور غابرييل في الموسم الخامس أثار موجة من التساؤلات، إلا أن فريق الإنتاج شدد على أن الشخصية لم تُستبعد من السرد، وأن غيابها جاء لأسباب فنية بحتة. في المقابل، ركّزت الأحداث على تطور إميلي نفسها، التي تؤدي دورها ليلي كولينز، سواء على المستوى المهني أو في قراراتها الشخصية، بعيدًا عن الارتباط بشخصية واحدة.
مبتكر المسلسل دارين ستار سبق أن أوضح أن التحولات العاطفية ليست سوى انعكاس لمرحلة نضج تمر بها البطلة، معتبرًا أن إبقاء العلاقات غير محسومة يمنح القصة مساحة أطول للتطور. هذا التفسير زاد من قناعة المتابعين بأن النهاية لم تكن ختامًا بقدر ما كانت تمهيدًا.
وبينما لم يُحسم بعد موعد التصوير أو أماكنه، تشير التقديرات إلى احتمال انطلاق موسم جديد خلال عام 2026، مع عودة باريس إلى الواجهة وربما إضافة مدن أوروبية أخرى إلى خريطة الأحداث. وحتى صدور قرار رسمي، يبقى «إميلي في باريس» واحدًا من أكثر أعمال نتفليكس التي تُراكم الأسئلة وتؤجل الإجابات.

اقرأ ايضا في فن

بعد أيام في العناية المركزة.. وفاة طارق الأمير عن 60 عاماً
04:04

بعد أيام في العناية المركزة.. وفاة طارق الأمير عن 60 عاماً

غيّب الموت قبل قليل الفنان المصري طارق الأمير عن عمر ناهز 60 عاماً، بعد معاناة قصيرة مع أزمة صحية حادة أدت إلى توقف عضلة القلب، وذلك عقب أيام من دخوله المستشفى وتدهور وضعه الطبي بشكل متسارع.

04:04

بعد أيام في العناية المركزة.. وفاة طارق الأمير عن 60 عاماً

غيّب الموت قبل قليل الفنان المصري طارق الأمير عن عمر ناهز 60 عاماً، بعد معاناة قصيرة مع أزمة صحية حادة أدت إلى توقف عضلة القلب، وذلك عقب أيام من دخوله المستشفى وتدهور وضعه الطبي بشكل متسارع.

سيليو صعب وزين قطامي يعلنان انتظار مولودهما الاول
03:30

سيليو صعب وزين قطامي يعلنان انتظار مولودهما الاول

تعيش عائلة صعب لحظات فرح خاصة بعد إعلان سيليو صعب وزوجته زين قطامي عن انتظار مولودهما الأول، في خبر عائلي لاقى تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

03:30

سيليو صعب وزين قطامي يعلنان انتظار مولودهما الاول

تعيش عائلة صعب لحظات فرح خاصة بعد إعلان سيليو صعب وزوجته زين قطامي عن انتظار مولودهما الأول، في خبر عائلي لاقى تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ماغي بو غصن ترد على شائعات زواج جمال سنان عليها : في نجمات بيعرضوا حالن وبيبعتو صورن
15:00

ماغي بو غصن ترد على شائعات زواج جمال سنان عليها : في نجمات بيعرضوا حالن وبيبعتو صورن

حلت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن ضيفة مع الاعلامي اللبناني نيشان في برنامج Neshan X الذي يعرض على شاشة الجديد، حيث فتحت قلبها لأول مرة وتحدثت بكل جرأة عن حياتها الشخصية والمهنية وكواليس الوسط الفني اللبناني من صداقات وخلافات واعمال.

15:00

ماغي بو غصن ترد على شائعات زواج جمال سنان عليها : في نجمات بيعرضوا حالن وبيبعتو صورن

حلت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن ضيفة مع الاعلامي اللبناني نيشان في برنامج Neshan X الذي يعرض على شاشة الجديد، حيث فتحت قلبها لأول مرة وتحدثت بكل جرأة عن حياتها الشخصية والمهنية وكواليس الوسط الفني اللبناني من صداقات وخلافات واعمال.

بعد أيام في العناية المركزة.. وفاة طارق الأمير عن 60 عاماً
04:04
سيليو صعب وزين قطامي يعلنان انتظار مولودهما الاول
03:30
ماغي بو غصن ترد على شائعات زواج جمال سنان عليها : في نجمات بيعرضوا حالن وبيبعتو صورن
15:00
ماغي بو غصن عن مصالحتها مع سيرين عبد النور: بس تعملي فولو بعملها
14:30

