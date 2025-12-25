الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الأميرة شارلوت تشارك كيت ميدلتون عزف البيانو في حفل ترانيم الميلاد في لندن
الأميرة شارلوت تشارك كيت ميدلتون عزف البيانو في حفل ترانيم الميلاد في لندن
A-
A+

الأميرة شارلوت تشارك كيت ميدلتون عزف البيانو في حفل ترانيم الميلاد في لندن

فن

2025-12-25 | 06:35
الأميرة شارلوت تشارك كيت ميدلتون عزف البيانو في حفل ترانيم الميلاد في لندن
العودة الى الأعلى
Aljadeed
الأميرة شارلوت تشارك كيت ميدلتون عزف البيانو في حفل ترانيم الميلاد في لندن

لفتت كيت ميدلتون الأنظار مجددًا خلال حفل الترانيم الملكي السنوي «Together at Christmas»، بعدما شاركت ابنتها الأميرة شارلوت في فقرة موسيقية مميزة عزفتا خلالها مقطوعة على آلة البيانو داخل دير وستمنستر.

الفقرة الموسيقية شكّلت مفاجأة للحضور، حيث ظهرت الأميرة شارلوت، البالغة من العمر 10 سنوات، بثقة وهدوء إلى جانب والدتها، وقدّمتا معًا مقطوعة «Holm Sound» للمؤلف الاسكتلندي إيرلاند كوبر، في أداء حمل طابعًا عائليًا دافئًا وانسجامًا لافتًا.

 

A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)



وخلال الحفل، ألقت كيت ميدلتون رسالة مؤثرة أمام الضيوف، شددت فيها على أن عيد الميلاد هو مناسبة للتقارب الإنساني وتعزيز روح التضامن، مؤكدة أن أبسط الأفعال قد تحمل أكبر المعاني، خاصة في أوقات يشعر فيها كثيرون بالقلق أو الانقسام.
وشهدت الأمسية حضور عدد كبير من أفراد العائلة الملكية، يتقدمهم الأمير ويليام ونجلاه الأمير جورج والأمير لويس، إلى جانب شخصيات عامة ومشاهير من الوسطين الفني والثقافي، من بينهم الممثلة البريطانية كيت وينسلت.
ويأتي هذا الظهور ليعكس استمرار اهتمام كيت ميدلتون بالموسيقى والفنون، إذ عُرفت بمشاركاتها السابقة في فقرات موسيقية خلال مناسبات رسمية، إلا أن ظهورها هذه المرة برفقة ابنتها أضفى بعدًا عائليًا خاصًا، وجعل من الحفل لحظة مميزة في احتفالات العائلة الملكية بعيد الميلاد.

 

اقرأ ايضا في فن

شقيق سيرين عبد النور المغترب يفاجئها عشية عيد الميلاد وفيديو مؤثر يتصدر
09:10

شقيق سيرين عبد النور المغترب يفاجئها عشية عيد الميلاد وفيديو مؤثر يتصدر

في لحظة عائلية مؤثرة عشية عيد الميلاد، فاجأ شقيق الفنانة سيرين عبد النور المغترب عائلته بزيارة غير متوقعة إلى لبنان، في مشهد طغت عليه الدموع والفرح معًا. الزيارة التي جرى التحضير لها بسرية تامة تحولت إلى لحظة إنسانية صادقة، بعدما التقى الشقيق بسيرين بعد فترة غياب طويلة فرضتها ظروف الاغتراب والانشغال.

09:10

شقيق سيرين عبد النور المغترب يفاجئها عشية عيد الميلاد وفيديو مؤثر يتصدر

في لحظة عائلية مؤثرة عشية عيد الميلاد، فاجأ شقيق الفنانة سيرين عبد النور المغترب عائلته بزيارة غير متوقعة إلى لبنان، في مشهد طغت عليه الدموع والفرح معًا. الزيارة التي جرى التحضير لها بسرية تامة تحولت إلى لحظة إنسانية صادقة، بعدما التقى الشقيق بسيرين بعد فترة غياب طويلة فرضتها ظروف الاغتراب والانشغال.

حنان مطاوع برد صادم على قضية ريهام عبد الغفور
08:31

حنان مطاوع برد صادم على قضية ريهام عبد الغفور

علّقت الفنانة حنان مطاوع على واقعة الصور المتداولة للفنانة ريهام عبد الغفور، معتبرة أن ما حدث يتجاوز كونه حادثة فردية، ليكشف عن أزمة حقيقية تتعلق بحدود الخصوصية واحترام الفنانين في الفعاليات العامة وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

08:31

حنان مطاوع برد صادم على قضية ريهام عبد الغفور

علّقت الفنانة حنان مطاوع على واقعة الصور المتداولة للفنانة ريهام عبد الغفور، معتبرة أن ما حدث يتجاوز كونه حادثة فردية، ليكشف عن أزمة حقيقية تتعلق بحدود الخصوصية واحترام الفنانين في الفعاليات العامة وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

ليلة استثنائية لوداع 2025 مع أروى ونخبة نجوم العالم العربي
07:08

ليلة استثنائية لوداع 2025 مع أروى ونخبة نجوم العالم العربي

العدّ العكسي بدأ، وسهرة رأس السنة على قناة الجديد مختلفة بكل المقاييس.

07:08

ليلة استثنائية لوداع 2025 مع أروى ونخبة نجوم العالم العربي

العدّ العكسي بدأ، وسهرة رأس السنة على قناة الجديد مختلفة بكل المقاييس.

اخترنا لك
شقيق سيرين عبد النور المغترب يفاجئها عشية عيد الميلاد وفيديو مؤثر يتصدر
09:10
حنان مطاوع برد صادم على قضية ريهام عبد الغفور
08:31
ليلة استثنائية لوداع 2025 مع أروى ونخبة نجوم العالم العربي
07:08
ليلى عبد اللطيف ضيفة نيشان ليلة رأس السنة على الجديد
07:05

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025