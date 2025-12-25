الأميرة شارلوت تشارك كيت ميدلتون عزف البيانو في حفل ترانيم الميلاد في لندن

الفقرة الموسيقية شكّلت مفاجأة للحضور، حيث ظهرت الأميرة شارلوت، البالغة من العمر 10 سنوات، بثقة وهدوء إلى جانب والدتها، وقدّمتا معًا مقطوعة «Holm Sound» للمؤلف الاسكتلندي إيرلاند ، في أداء حمل طابعًا عائليًا دافئًا وانسجامًا لافتًا.

وخلال الحفل، ألقت كيت ميدلتون رسالة مؤثرة أمام الضيوف، شددت فيها على أن هو مناسبة للتقارب الإنساني وتعزيز روح التضامن، مؤكدة أن أبسط الأفعال قد تحمل أكبر المعاني، خاصة في أوقات يشعر فيها كثيرون بالقلق أو الانقسام.وشهدت الأمسية حضور عدد كبير من أفراد العائلة الملكية، يتقدمهم الأمير ويليام ونجلاه الأمير والأمير ، إلى جانب شخصيات عامة ومشاهير من الوسطين الفني والثقافي، من بينهم الممثلة كيت وينسلت.ويأتي هذا الظهور ليعكس استمرار اهتمام كيت ميدلتون بالموسيقى والفنون، إذ عُرفت بمشاركاتها السابقة في فقرات موسيقية خلال مناسبات رسمية، إلا أن ظهورها هذه المرة برفقة ابنتها أضفى بعدًا عائليًا خاصًا، وجعل من الحفل لحظة مميزة في احتفالات العائلة الملكية بعيد الميلاد.