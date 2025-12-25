الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
شائعات الوفاة تلاحق عايدة رياض وهي ترد
شائعات الوفاة تلاحق عايدة رياض وهي ترد
A-
A+

شائعات الوفاة تلاحق عايدة رياض وهي ترد

فن

2025-12-25 | 04:15
شائعات الوفاة تلاحق عايدة رياض وهي ترد
العودة الى الأعلى
Aljadeed
شائعات الوفاة تلاحق عايدة رياض وهي ترد

حسمت الفنانة عايدة رياض الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية بعد انتشار شائعة عن وفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الأخبار المتداولة عارية تمامًا من الصحة، وأنها تتمتع بحالة صحية جيدة.

وأبدت رياض استياءها من تداول مثل هذه الشائعات، معتبرة أن ترويج أخبار الوفاة دون أي تحقق تجاوز غير مقبول، لما يحمله من أثر نفسي قاسٍ عليها وعلى أسرتها ومحبيها، مشددة على أن الصفحات الوهمية باتت تشكّل خطرًا حقيقيًا في ظل سعيها وراء التفاعل والانتشار بأي ثمن.
وردّت الفنانة على الشائعة بأسلوب ساخر عبّرت من خلاله عن دهشتها مما جرى، مؤكدة أنها فوجئت باتصالات ورسائل اطمئنان وكأن الخبر صحيح، الأمر الذي دفعها إلى الخروج سريعًا لتكذيب ما تم تداوله ووضع حد لحالة البلبلة.
وفي السياق نفسه، تدخل نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي مؤكدًا أن الفنانة بخير وتقيم في منزلها بشكل طبيعي، موضحًا أن مصدر الشائعة صفحة مزورة تنتحل اسمها وتنشر أخبارًا كاذبة.
وأشار زكي إلى أن النقابة لن تتهاون مع هذه الممارسات، وأنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على الصفحة المزيفة، مشددًا على ضرورة تحرّي الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، خاصة تلك التي تمس حياة الفنانين وصحتهم.
وتُعد هذه الواقعة حلقة جديدة في سلسلة شائعات مشابهة طالت عددًا من النجوم مؤخرًا، ما أعاد النقاش حول مسؤولية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وأهمية الاعتماد على المصادر الرسمية قبل تداول أي خبر.

اقرأ ايضا في فن

شقيق سيرين عبد النور المغترب يفاجئها عشية عيد الميلاد وفيديو مؤثر يتصدر
09:10

شقيق سيرين عبد النور المغترب يفاجئها عشية عيد الميلاد وفيديو مؤثر يتصدر

في لحظة عائلية مؤثرة عشية عيد الميلاد، فاجأ شقيق الفنانة سيرين عبد النور المغترب عائلته بزيارة غير متوقعة إلى لبنان، في مشهد طغت عليه الدموع والفرح معًا. الزيارة التي جرى التحضير لها بسرية تامة تحولت إلى لحظة إنسانية صادقة، بعدما التقى الشقيق بسيرين بعد فترة غياب طويلة فرضتها ظروف الاغتراب والانشغال.

09:10

شقيق سيرين عبد النور المغترب يفاجئها عشية عيد الميلاد وفيديو مؤثر يتصدر

في لحظة عائلية مؤثرة عشية عيد الميلاد، فاجأ شقيق الفنانة سيرين عبد النور المغترب عائلته بزيارة غير متوقعة إلى لبنان، في مشهد طغت عليه الدموع والفرح معًا. الزيارة التي جرى التحضير لها بسرية تامة تحولت إلى لحظة إنسانية صادقة، بعدما التقى الشقيق بسيرين بعد فترة غياب طويلة فرضتها ظروف الاغتراب والانشغال.

حنان مطاوع برد صادم على قضية ريهام عبد الغفور
08:31

حنان مطاوع برد صادم على قضية ريهام عبد الغفور

علّقت الفنانة حنان مطاوع على واقعة الصور المتداولة للفنانة ريهام عبد الغفور، معتبرة أن ما حدث يتجاوز كونه حادثة فردية، ليكشف عن أزمة حقيقية تتعلق بحدود الخصوصية واحترام الفنانين في الفعاليات العامة وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

08:31

حنان مطاوع برد صادم على قضية ريهام عبد الغفور

علّقت الفنانة حنان مطاوع على واقعة الصور المتداولة للفنانة ريهام عبد الغفور، معتبرة أن ما حدث يتجاوز كونه حادثة فردية، ليكشف عن أزمة حقيقية تتعلق بحدود الخصوصية واحترام الفنانين في الفعاليات العامة وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

ليلة استثنائية لوداع 2025 مع أروى ونخبة نجوم العالم العربي
07:08

ليلة استثنائية لوداع 2025 مع أروى ونخبة نجوم العالم العربي

العدّ العكسي بدأ، وسهرة رأس السنة على قناة الجديد مختلفة بكل المقاييس.

07:08

ليلة استثنائية لوداع 2025 مع أروى ونخبة نجوم العالم العربي

العدّ العكسي بدأ، وسهرة رأس السنة على قناة الجديد مختلفة بكل المقاييس.

اخترنا لك
شقيق سيرين عبد النور المغترب يفاجئها عشية عيد الميلاد وفيديو مؤثر يتصدر
09:10
حنان مطاوع برد صادم على قضية ريهام عبد الغفور
08:31
ليلة استثنائية لوداع 2025 مع أروى ونخبة نجوم العالم العربي
07:08
ليلى عبد اللطيف ضيفة نيشان ليلة رأس السنة على الجديد
07:05

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025