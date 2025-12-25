ليلة استثنائية لوداع 2025 مع أروى ونخبة نجوم العالم العربي

في لحظة عائلية مؤثرة عشية عيد الميلاد، فاجأ شقيق الفنانة سيرين عبد النور المغترب عائلته بزيارة غير متوقعة إلى لبنان، في مشهد طغت عليه الدموع والفرح معًا. الزيارة التي جرى التحضير لها بسرية تامة تحولت إلى لحظة إنسانية صادقة، بعدما التقى الشقيق بسيرين بعد فترة غياب طويلة فرضتها ظروف الاغتراب والانشغال.

