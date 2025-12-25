ليلى عبد اللطيف ضيفة نيشان ليلة رأس السنة على الجديد

View this post on Instagram
في لحظة عائلية مؤثرة عشية عيد الميلاد، فاجأ شقيق الفنانة سيرين عبد النور المغترب عائلته بزيارة غير متوقعة إلى لبنان، في مشهد طغت عليه الدموع والفرح معًا. الزيارة التي جرى التحضير لها بسرية تامة تحولت إلى لحظة إنسانية صادقة، بعدما التقى الشقيق بسيرين بعد فترة غياب طويلة فرضتها ظروف الاغتراب والانشغال.
علّقت الفنانة حنان مطاوع على واقعة الصور المتداولة للفنانة ريهام عبد الغفور، معتبرة أن ما حدث يتجاوز كونه حادثة فردية، ليكشف عن أزمة حقيقية تتعلق بحدود الخصوصية واحترام الفنانين في الفعاليات العامة وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
العدّ العكسي بدأ، وسهرة رأس السنة على قناة الجديد مختلفة بكل المقاييس.